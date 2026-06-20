Иран выставил США ультиматум из-за Израиля МИД Ирана: сделка будет под угрозой, если США не повлияют на Израиль

Заключенный между Соединенными Штатами и Ираном меморандум может оказаться под угрозой, заявил представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи. Он отметил, что все из-за действий Израиля, поэтому Вашингтон должен повлиять на еврейское государство, передает Fars.

Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой, — уточнил дипломат.

Ранее власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив. Уточнялось, что такой шаг был предпринят в ответ на продолжающиеся боевые действия Израиля в Ливане. Иранская сторона также обвинила США в «вопиющем» нарушении данных ранее обещаний.

Кроме того, сообщалось, что США и Катар могут разблокировать для Ирана активы на сумму $6 млрд (440 млрд рублей). Использование этих средств в гуманитарных целях может стать дополнительным стимулом для Тегерана заключить соглашение об окончательном урегулировании конфликта.