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20 июня 2026 в 17:39

Роспотребнадзор рассказал, как туристам защититься от лихорадки денге

Роспотребнадзор рекомендовал использовать защиту от комаров при лихорадке денге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С целью предотвращения заражения лихорадкой денге путешественникам не стоит посещать экскурсии в заболоченных зонах, необходимо применять противомоскитные сетки и пользоваться репеллентами, предупредил Роспотребнадзор в МАКСе. Перед выездом в регионы, где эта инфекция распространена, ведомство порекомендовало изучить сведения о местности.

Туристам, отправляющимся в эндемичные по лихорадке денге регионы, следует не забывать о правилах безопасности: используйте репелленты для защиты от укусов насекомых. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей, — отмечается в публикации.

В настоящее время в Шри-Ланке фиксируется эпидемия этого вирусного заболевания — с начала года выявлено более 44 тыс. заболевших, 28 из них скончались. Туристам перед отправкой в путешествие необходимо уточнить статистику заражений и придерживаться указаний местных медицинских служб.

Ранее Роспотребнадзор оценил вероятность распространения лихорадки денге в России. Отмечается, что на данный момент угроза массовой вспышки отсутствует, регистрируются только единичные завозные случаи.

Общество
лихорадка денге
туристы
Роспотребнадзор
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