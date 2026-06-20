Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки денге в России Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России

Роспотребнадзор следит за ситуацией с повышенной заболеваемостью лихорадкой денге на территории Шри-Ланки, сообщили в официальном канале службы в МАКСе. В России угрозы массового распространения инфекции нет, фиксируются лишь единичные случаи, привезенные из-за границы.

Специалисты Роспотребнадзора держат эти сообщения на контроле. Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи, — отмечается в публикации.

Отмечается, что в Шри-Ланке в настоящее время наблюдается эпидемический подъем заболеваемости лихорадкой денге. С начала текущего года зафиксировано более 44 тыс. случаев инфицирования, из них 28 завершились летальным исходом.

Ранее специалисты Федерального медико-биологического агентства создали вакцинный препарат против лихорадки денге. По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, сейчас запущена фаза клинических испытаний.