Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 17:38

Авиация России нанесла удар по пунктам дислокации БПЛА ВСУ

Минобороны: Су-34 ВКС России нанесли удар по пунктам дислокации БПЛА ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по пунктам размещения и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке ДНР, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что цели противника были уничтожены, что подтверждается кадрами контроля с беспилотных летательных аппаратов.

В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр ДНР летчики авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункты управления БПЛА двух отдельных бригад Нацгвардии Украины. Также тремя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по пункту временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка ДНР, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия поразила позиции ВСУ в Дружковке. В Краматорске активно действуют российские крупные разведывательные беспилотники, уточнил командир дивизиона 103-го мотострелкового полка с позывным Резвый.

Россия
СВО
ВСУ
военная авиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совершивший нападение в ТЦ Краснодара приехал в город на заработки
«Душераздирающий детский крик»: очевидцы рассказали о начале резни в ТЦ
В США опровергли заявление Ирана по Ормузскому проливу
Россиянам рассказали, можно ли вернуть билет при задержке рейса
«Она отказала»: Трамп высказался об отношениях США с Италией
В королевской семье вспыхнул новый конфликт из-за Гарри и Меган
ЗАЭС стала зависима от дизель-генераторов
Свалку электросамокатов обнаружили на дне котлована в Москве
Турция получила жесткое требование в отношении России
Вэнс рассказал, когда могут начаться переговоры США и Ирана
В Белгородской области подвели тревожные итоги атаки ВСУ
Роспотребнадзор рассказал, как туристам защититься от лихорадки денге
Авиация России нанесла удар по пунктам дислокации БПЛА ВСУ
В Госдуме рассказали о новом направлении для поддержки предпринимателей
Украинские порноменеджеры обманули Шурыгину
Девочка пострадала из-за обломков украинского БПЛА под Воронежем
Пожарные потушили возгорание на рынке в Балашихе
Беременная женщина пострадала при нападении в ТЦ Краснодара
Демонстрация за мир с Россией прошла в одной из европейских столиц
Иран выставил США ультиматум из-за Израиля
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.