Авиация России нанесла удар по пунктам дислокации БПЛА ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по пунктам размещения и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке ДНР, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что цели противника были уничтожены, что подтверждается кадрами контроля с беспилотных летательных аппаратов.

В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр ДНР летчики авиабомбами ФАБ-500 уничтожили пункты управления БПЛА двух отдельных бригад Нацгвардии Украины. Также тремя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по пункту временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка ДНР, — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия поразила позиции ВСУ в Дружковке. В Краматорске активно действуют российские крупные разведывательные беспилотники, уточнил командир дивизиона 103-го мотострелкового полка с позывным Резвый.