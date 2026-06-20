Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 17:52

Свалку электросамокатов обнаружили на дне котлована в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На южной окраине Москвы, в границах Битцевского леса района Чертаново, в местном пруду было найдено множество поврежденных электросамокатов, принадлежащих разным сервисам краткосрочной аренды, пишет ИА Регнум. Инцидент пока не получил официальных разъяснений.

Злоумышленник намеренно собрал технику рядом с популярной зоной отдыха, после чего привел ее в нерабочее состояние и выбросил в водоем, отмечается в публикации. Специалистам предстоит определить, можно ли восстановить средства индивидуальной мобильности.

Ранее сообщалось, что количество электросамокатов в Москве может сократиться. Главное управление МВД по городу направило в Центр организации дорожного движения предложение об уменьшении квоты на количество электросамокатов, которые сервисы краткосрочной аренды смогут выставлять в столице в следующем году.

Также стало известно, что Министерство цифрового развития разрабатывает новую схему предоставления электросамокатов в аренду. В этой схеме будет предусмотрена верификация пользователей через биометрические данные. Такой способ идентификации предложено закрепить в обновленном регулировании для средств индивидуальной мобильности.

Москва
электросамокаты
Чертаново
Битцевский лес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совершивший нападение в ТЦ Краснодара приехал в город на заработки
«Душераздирающий детский крик»: очевидцы рассказали о начале резни в ТЦ
В США опровергли заявление Ирана по Ормузскому проливу
Россиянам рассказали, можно ли вернуть билет при задержке рейса
«Она отказала»: Трамп высказался об отношениях США с Италией
В королевской семье вспыхнул новый конфликт из-за Гарри и Меган
ЗАЭС стала зависима от дизель-генераторов
Свалку электросамокатов обнаружили на дне котлована в Москве
Турция получила жесткое требование в отношении России
Вэнс рассказал, когда могут начаться переговоры США и Ирана
В Белгородской области подвели тревожные итоги атаки ВСУ
Роспотребнадзор рассказал, как туристам защититься от лихорадки денге
Авиация России нанесла удар по пунктам дислокации БПЛА ВСУ
В Госдуме рассказали о новом направлении для поддержки предпринимателей
Украинские порноменеджеры обманули Шурыгину
Девочка пострадала из-за обломков украинского БПЛА под Воронежем
Пожарные потушили возгорание на рынке в Балашихе
Беременная женщина пострадала при нападении в ТЦ Краснодара
Демонстрация за мир с Россией прошла в одной из европейских столиц
Иран выставил США ультиматум из-за Израиля
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.