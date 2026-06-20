Свалку электросамокатов обнаружили на дне котлована в Москве

На южной окраине Москвы, в границах Битцевского леса района Чертаново, в местном пруду было найдено множество поврежденных электросамокатов, принадлежащих разным сервисам краткосрочной аренды, пишет ИА Регнум. Инцидент пока не получил официальных разъяснений.

Злоумышленник намеренно собрал технику рядом с популярной зоной отдыха, после чего привел ее в нерабочее состояние и выбросил в водоем, отмечается в публикации. Специалистам предстоит определить, можно ли восстановить средства индивидуальной мобильности.

Ранее сообщалось, что количество электросамокатов в Москве может сократиться. Главное управление МВД по городу направило в Центр организации дорожного движения предложение об уменьшении квоты на количество электросамокатов, которые сервисы краткосрочной аренды смогут выставлять в столице в следующем году.

Также стало известно, что Министерство цифрового развития разрабатывает новую схему предоставления электросамокатов в аренду. В этой схеме будет предусмотрена верификация пользователей через биометрические данные. Такой способ идентификации предложено закрепить в обновленном регулировании для средств индивидуальной мобильности.