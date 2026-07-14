Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 12:53

Россиян предупредили о строгом наказании за порчу электросамокатов

Директор АОМ Эрдман: порча электросамокатов чревата уголовной ответственностью

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Порча электросамокатов может обернуться уголовной ответственностью, предупредила в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, сервисы кикшеринга могут с легкостью идентифицировать человека, который нанес ущерб СИМ.

В зависимости от ущерба и от вида вандализма — это либо «административка», либо «уголовка». В том числе для людей пожилого возраста. [Нарушителей легко] находят: помогает либо сам самокат, IoT‑модуль, либо городские видеокамеры. Проблем с тем, чтобы идентифицировать нарушителя, нет. В случае вандализма практически все, так или иначе, идентифицируются. Компания сама максимально заинтересована в том, чтобы призвать нарушителя к ответственности, — отметила Эрдман.

Ранее сообщалось, что более 90% водителей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Так, основным типом нарушения стал проезд по пешеходному переходу.

Общество
электросамокаты
нарушения
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ рассчитывает на жесткий сигнал Анкары Киеву из-за атак на «Голубой поток»
Лавров ответил на заявления о «похороненных» договоренностях по Аляске
«Слава богу»: Овечкин о допуске спортсменов из РФ к международным стартам
Сюрпризы, тайфун, сильнейшие дожди? Погода в Москве и Петербурге 15 июля
Путин пошутил о замерзших в Якутии жуликах
Путин раскрыл стоимость строительства моста через Лену
В Госдуме призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
«Цифры поражают»: аналитик раскрыл масштабы системных пыток в рядах ВСУ
В подмосковных Мытищах локализовали крупный пожар в частном секторе
Панарин объяснил новый формат хоккейного «Матча года»
На Урале семья из трех человек задохнулась в погребе
Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами
«Должно и будет»: Путин раскрыл будущее процентной ставки в России
Петербуржцев начнут заранее предупреждать об отключении теплоснабжения
В Луганске спасатели попали под повторную атаку дрона ВСУ
Панарин раскрыл, почему занимается благотворительностью
«Это уже даже не пиратство»: Лавров объяснил логику Киева
Путин рассказал, кого стоит поддержать на выборах
Россия запросила у Молдавии информацию о дроне с взрывчаткой
Стало известно, кто встал во главе Музея Москвы
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.