Россиян предупредили о строгом наказании за порчу электросамокатов

Порча электросамокатов может обернуться уголовной ответственностью, предупредила в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По ее словам, сервисы кикшеринга могут с легкостью идентифицировать человека, который нанес ущерб СИМ.

В зависимости от ущерба и от вида вандализма — это либо «административка», либо «уголовка». В том числе для людей пожилого возраста. [Нарушителей легко] находят: помогает либо сам самокат, IoT‑модуль, либо городские видеокамеры. Проблем с тем, чтобы идентифицировать нарушителя, нет. В случае вандализма практически все, так или иначе, идентифицируются. Компания сама максимально заинтересована в том, чтобы призвать нарушителя к ответственности, — отметила Эрдман.

Ранее сообщалось, что более 90% водителей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Так, основным типом нарушения стал проезд по пешеходному переходу.