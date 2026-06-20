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20 июня 2026 в 16:43

В Польше заявили о стягивании войск НАТО к границам России

В Польше предупредили об усилении движения техники НАТО вблизи Калининграда

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
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Польские военные предупредили об усилении передвижения военной техники и полетах авиации у границы с Калининградской областью России, сообщила 16-я механизированная дивизия Войска Польского. Поясняется, что это связано с проходящими в районе Сувальского перешейка учениями НАТО «Храбрый кабан — 26».

С сегодняшнего дня до понедельника будет наблюдаться усиленное движение военной техники на дорогах Варминско-Мазурского воеводства, — сказано в заявлении.

Учения «Храбрый кабан — 26» являются частью маневров под кодовым названием «Янтарный защитник — 26». Войско Польское заявило, что целью маневров является «проверка боеготовности различных видов вооруженных сил в условиях современного поля боя».

Ранее сообщалось, что Великобритания испытала новые баллистические ракеты Nightfall, которые она намерена поставить Украине. Высокоточные снаряды способны поражать цели на дистанции свыше 500 километров.

Также военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что западные страны могут предоставить Украине ракеты Taurus, SCALP и ATACMS. Он предположил, что на саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский запросил поддержку в получении комплектующих для ракеты FP-9.

Россия
Польша
войска
военная техника
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