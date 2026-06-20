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20 июня 2026 в 15:42

«Инсульт», скандал во Франции, «Миротворец»: как живет Владимир Спиваков

Владимир Спиваков в 2026 году Владимир Спиваков в 2026 году Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Жена дирижера Владимира Спивакова опровергла сообщения об инсульте. Что со здоровьем народного артиста, как он живет, почему его «отменили» на Западе?

Подозрение на инсульт: что со здоровьем у Владимира Спивакова

19 июня стало известно о госпитализации народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова. Митрополит Иларион (Алфеев) сообщил, что артиста якобы госпитализировали с подозрением на инсульт.

«Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу», — сообщил митрополит.

Вскоре Иларион изменил свое сообщение. По его словам, «подозрение на инсульт не подтвердилось». Жена народного артиста Сати Спивакова на следующий день полностью опровергла эти сообщения.

«Инсульта нет, и даже подозрений не было», — заявила она СМИ.

81-летний Спиваков остается в больнице, диагноз не уточняется.

«Случился испорченный телефон. Есть небольшая проблема, но врачи уверены, что она легко устранима», — сказала супруга дирижера.

В связи с госпитализацией был перенесен на неопределенный срок концерт с Алисой Фрейндлих и оркестром «Виртуозы Москвы». Он был запланирован на 21 июня в Московском международном Доме музыки. Также перенесли все ближайшие концерты маэстро.

Как Спиваков попал на украинский «Миротворец», позиция по СВО

В августе 2020 года Владимира Спивакова внесли в список украинского националистического сайта «Миротворец», где публикуются персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

Поводом стало коллективное письмо деятелей культуры России, направленное в Минкультуры в марте 2014 года. В начале марта его подписало более 150 человек, позже открытый список расширился до 500 с лишним подписей. В дальнейшем сам Спиваков никогда не выступал с концертами в Крыму, однако «Фонд Владимира Спивакова» постоянно проводит концерты на полуострове.

Владимир Спиваков Владимир Спиваков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

При этом после начала СВО в 2022 году Владимир Спиваков не поддержал спецоперацию ВС РФ на Украине. Народный артист подписал вышедшее 26 февраля коллективное письмо деятелей культуры с призывом «остановить вооруженные действия» на Украине. Кроме Спивакова, письмо подписали Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Евгений Миронов, Константин Райкин и другие деятели культуры.

В отличие от многих других деятелей культуры, после начала СВО Владимир Спиваков остался работать в России.

Что за скандал с фестивалем в Кольмаре, почему выгнали Спивакова

Владимир Спиваков по отцовской линии происходит из семьи одесских евреев. По отзывам его знакомых, в Советском Союзе он сталкивался с дискриминацией по национальному признаку. При этом, как пишет его знакомый, писатель Сергей Довлатов, в «Соло на ундервуде», в США Спиваков был освистан как «агент КГБ».

Тем не менее Спиваков в 1978 году получил звание заслуженного артиста СССР и стал одним из первых советских дирижеров, который много выступал на Западе еще до падения Советского Союза. В 1989 году он получил Госпремию СССР. С этого года народный артист проживал, кроме Москвы, в Испании и Франции, стал членом жюри известных международных музыкальных конкурсов (в Париже, Генуе, Лондоне, Монреале). В то же время он возглавил в качестве художественного руководителя Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Эльзас).

Владимир Спиваков в 2010 году Владимир Спиваков в 2010 году Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Арт-директором фестиваля в Кольмаре Спиваков оставался в течение 32 лет, пока в октябре 2022 года не был внезапно снят с поста. В интервью французскому Radio Classique музыкант рассказал, что в официальном уведомлении ему сказали, что он уволен «по всем понятным причинам». Маэстро заявил, что «чувствует себя преданным». Позже Спиваков рассказал, что с помощью адвоката пытался выяснить причины своего увольнения.

«Адвокат попросила официальную бумагу с причиной, по которой меня отстранили от фестиваля без уведомления. Ответ был примерно такой: по национальному признаку, Владимир Спиваков — русский артист», — рассказал Спиваков.

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