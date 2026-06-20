Жена Спивакова рассказала о состоянии дирижера после госпитализации Жена Спивакова опровергла подозрения на инсульт у дирижера

У народного артиста СССР Владимира Спивакова не обнаружили признаков инсульта, сообщила РИА Новости его жена Сати Спивакова. На данный момент он находится в стабильном состоянии.

Инсульта нет, и даже подозрений не было, — прокомментировала она состояние музыканта.

Жена дирижера не раскрыла точного диагноза, однако добавила, что со здоровьем возникла небольшая сложность. При этом врачи уверены, что ее можно легко устранить.

Ранее митрополит Иларион в своем Telegram-канале сообщил, что дирижер и скрипач Владимир Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт. Из-за этого концерт с его участием, запланированный на 21 июня в Московском международном Доме музыки, был перенесен.

До этого стало известно, что народный артист России Валерий Гергиев вместе с композитором Игорем Крутым и дирижером Владимиром Спиваковым были добавлены в реестр украинского интернет-портала «Миротворец». Данный веб-ресурс занимается раскрытием личной информации лиц, которые, как считают его создатели, имеют отношение к действиям, представляющим опасность для национальной безопасности Украины.