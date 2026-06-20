Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 10:35

Жена Спивакова рассказала о состоянии дирижера после госпитализации

Жена Спивакова опровергла подозрения на инсульт у дирижера

Владимир Спиваков Владимир Спиваков Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

У народного артиста СССР Владимира Спивакова не обнаружили признаков инсульта, сообщила РИА Новости его жена Сати Спивакова. На данный момент он находится в стабильном состоянии.

Инсульта нет, и даже подозрений не было, — прокомментировала она состояние музыканта.

Жена дирижера не раскрыла точного диагноза, однако добавила, что со здоровьем возникла небольшая сложность. При этом врачи уверены, что ее можно легко устранить.

Ранее митрополит Иларион в своем Telegram-канале сообщил, что дирижер и скрипач Владимир Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт. Из-за этого концерт с его участием, запланированный на 21 июня в Московском международном Доме музыки, был перенесен.

До этого стало известно, что народный артист России Валерий Гергиев вместе с композитором Игорем Крутым и дирижером Владимиром Спиваковым были добавлены в реестр украинского интернет-портала «Миротворец». Данный веб-ресурс занимается раскрытием личной информации лиц, которые, как считают его создатели, имеют отношение к действиям, представляющим опасность для национальной безопасности Украины.

Шоу-бизнес
Владимир Спиваков
дирижеры
инсульт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал одну из самых легендарных организаций
Названо число пострадавших от столкновения поездов в Англии
В Госдуме ответили, чем займется Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июня: где есть, как купить
Пьяный водитель врезался в детскую площадку и сбил ребенка
Автобус с 40 детьми попал в аварию в Ленобласти
Поклонники Третьего рейха создали в России целую группировку
Мощный удар молнии ранил девять человек
Российские туристы пострадали из-за масштабной утечки хлора в отеле Турции
По делу Шурыгиной задержали еще двух человек
Истребитель Су-34М разнес место хранения беспилотников ВСУ
Бурый медведь наведался к домику биатлонистки Инны Терещенко
Самая старая слониха Европы умерла в Польше
Магнитные бури сегодня, 20 июня: что завтра, проблемы с дыханием, мигрени
Пропажу животных в Подмосковье связали с «блуждающим» черным столбом
Россия выжигает АЗС вместе с топливом для ВСУ: удары по Украине 20 июня
Россия попала в топ-3 стран с самым доступным пикником
На Западе предупредили о последствиях дальнобойных атак ВСУ по России
На Кубани бизнесмен украл яблоки на 18 млн рублей
Финансист раскрыла, какие операции самозанятых проверяет ФНС
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.