Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 июня: инфографика

В ночь на 20 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 187 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 19 июня текущего года до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — сообщило ведомство.