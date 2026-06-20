Пианистка Романова может пойти под суд за домашнее насилие над дочерью Дочь пианистки Романовой вновь оказалась в органах опеки в Мексике

Пропавшую в Мексике приемную дочь питерской пианистки Марии Романовой Кристину вновь передали местным органам опеки, а против ее приемной матери планируется выдвинуть обвинение в домашнем насилии, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Речь идет о продолжении дела, в рамках которого в 2023 году девочку уже изымали из приемной семьи под предлогом предполагаемого насилия.

Мария Романова рассказала, что мексиканские власти уведомили ее о возвращении дочери Кристины в органы опеки DIFEM. Она также сообщила, что участвует в судебных разбирательствах и в ближайшее время может пройти заседание, на котором ей предъявят обвинение в домашнем насилии.

По местным законам ей грозит до четырех лет лишения свободы. При этом ей рекомендовали вернуться в Россию, однако она решила не уезжать, чтобы не оставлять дочь. Семья при этом считает, что Кристина стала частью схемы, в рамках которой девушек якобы убеждают обращаться под защиту социальных служб, после чего их дальнейшая судьба становится неизвестной.

Ранее сообщалось, что Кристина пропала в Мексике, после того как покинула приют по достижении совершеннолетия. Родственники считают, что к исчезновению могут быть причастны местные криминальные структуры и представители власти.