«Соседов поёт мимо нот»: певец Юлиан разоблачил известного музкритика

Певец Юлиан, участник нового сезона шоу «Суперстар», стартующего 7 ноября на НТВ, отказался считать члена жюри проекта Сергея Соседова музыкальным критиком. Артист заявил NEWS.ru, что тот «поёт совершенно мимо нот» и не может, по мнению Юлиана, судить об уровне профессионализма исполнителей.
Обожаю, когда Сергей Соседов начинает показывать кому-то из участников [шоу «Суперстар»], «как можно было спеть вот эту строчку» — и поёт совершенно мимо нот. Мне один раз таким образом сделал замечание — я хохотал до слёз, — признался певец.
Юлиан отметил необходимость наличия у музыкальных критиков высшего профессионального образования — «лучше консерваторского». И заявил, что считает Сергея Соседова, имеющего красный диплом факультета журналистики МГУ, не музкритиком, а, скорее, музыкальным журналистом.
Чтобы серьёзно критиковать музыку, как мне кажется, нужно иметь профессиональное образование, лучшего всего консерваторское. Серёжа — потрясающий журналист, я хочу пожелать ему писать статьи — разгромные, разные. В этом он, мне кажется, мастер. Но он не критик. Хотя критиком у нас сейчас может быть кто угодно, любая бабушка на лавочке, — добавил артист.
Ранее Сергей Соседов назвал абсурдом обвинения телеканала МУЗ-ТВ в гей-пропаганде и раскритиковал Любовь Успенскую за чрезмерное, по его мнению, увлечение пластическими операциями. Из-за них певица стала «похожа на Барби», заявил Соседов.