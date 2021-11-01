«Соседов поёт мимо нот»: певец Юлиан разоблачил известного музкритика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России Юлиан в беседе с NEWS.ru опроверг слухи о войне со своей бывшей женой, певицей Анастасией, и объявил о примирении с ней. Юлиан впервые рассказал, что после громкого развода, который состоялся больше года назад, ему быстро удалось наладить отношения с экс-супругой. Период, когда они были «в контрах», позади, и теперь артисты планируют спеть дуэтом и поехать на гастроли. Ближайшее совместное появление Юлиана и Анастасии состоится 7 ноября в эфире канала НТВ: певцы стали участниками нового сезона шоу «Суперстар».

Заслуженный артист России Юлиан в беседе с NEWS.ru опроверг слухи о войне со своей бывшей женой, певицей Анастасией, и объявил о примирении с ней. Юлиан впервые рассказал, что после громкого...