В Магаданской области ищут пропавшую туристическую группу

В Магаданской области спасатели начали поиски группы туристов, которая не завершила маршрут в установленное время, сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, зарегистрированная туристическая группа из пяти человек совершала сплав по рекам Иганджа и Армань.

Однако в назначенный срок участники маршрута не вышли. Для проведения поисковых работ к предполагаемому месту нахождения туристов направлены сотрудники поисково-спасательного отряда и специалисты беспилотной авиации.

Ранее спасатели нашли тело женщины, пропавшей вместе со своим сожителем во время сплава по реке Агул в Красноярском крае. Позже спасатели обнаружили тело второго пропавшего. По факту гибели Рыбинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка.

До этого на Южном Урале развернули масштабные поиски женщины, которая пропала без вести во время организованного сплава на сапах в Челябинской области. Локация на реке Ай считается одним из самых популярных и посещаемых маршрутов для активного отдыха.