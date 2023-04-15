Кто вместо Пугачевой: Лещенко и Соседов назвали преемниц Примадонны После отъезда Аллы Пугачевой в Израиль место главной певицы страны остается вакантным

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Алла Пугачёва

15 апреля народной артистке СССР Алле Пугачевой исполняется 74 года. В ноябре 2022 года на фоне специальной военной операции России на Украине она уехала в Израиль с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми Лизой и Гарри. Во времена СССР с Пугачевой за звание главной певицы страны конкурировала София Ротару, но после начала конфликта России и Украины «хуторянка» практически не приезжает в Москву. Место королевы эстрады остается вакантным. Кто из российских певиц заслуживает того, чтобы занять так называемый трон Примадонны? NEWS.ru опросил артистов, продюсеров, музыкальных критиков и узнал имена исполнительниц, которые могут заменить Пугачеву.

За что в СССР любили Пугачеву

В беседе с NEWS.ru продюсер и бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник объяснил, за что публика так любила Аллу Пугачеву во времена СССР. По его словам, певица «превращала каждую песню в мини-спектакль, наполняла его эмоциями, чувствами и даже слезами».

Дзюник отметил, что сам в 1980-е, 1990-е и начале нулевых «ждал выхода каждой новой песни Аллы Пугачевой так, как дети ждут празднование Нового года».

«Вся наша страна так же с нетерпением ждала новых песен от Аллы. Подобных исполнителей в СССР не было, — подчеркнул продюсер. — Каждая ее новая песня сразу проникала в душу, в сердце, настолько мощно, что буквально всей страной ходили и напевали эти строки».

По мнению Дзюника, «феномен Пугачевой никто не смог повторить». Он отметил, что расходится с Пугачевой в оценке СВО, но признал, что «вычеркнуть Пугачеву ни из истории советской и российской эстрады, ни из сердца невозможно».

Кого Лещенко и Винокур считают преемницей Пугачевой

Народный артист СССР Лев Лещенко на вопрос NEWS.ru о том, кто заменит Пугачеву на эстраде, ответил, что лучшей певицей России может стать Полина Гагарина. Главными аргументами своего выбора артист назвал вокальные возможности исполнительницы, ее артистизм и внешние данные. Все это, по его мнению, «в комплексе позволяет ей претендовать на место певицы номер один».

Лев Лещенко напомнил, что Полина Гагарина поет «и в русской манере, и оперу неплохо пела, и баллады». Она пробует себя в разных музыкальных жанрах, и это ей удается, считает народный артист.

«Я думаю, что если бы Полина захотела, она бы и рэп исполняла неплохо. Гибкая очень певица: голос красивый, мощный. И визуально хороша. И актерские данные прекрасные», — считает Лев Лещенко.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур согласился с другом, отметив, что «из девочек выбор однозначный — Полина Гагарина». При этом юморист призвал не забывать и старшую возрастную категорию, в которой «трон королевы бы отдал Долиной Лариске».

Кто голосует за Долину на троне Примадонны

Ларису Долину в качестве возможной преемницы Аллы Пугачевой назвал и музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов. По его мнению, Долина долгие годы «находилась в тени разного рода претенденток на роль королевы». А теперь именно она, считает критик, достойна носить звание лучшей певицы российской сцены.

«Если брать старую гвардию, то здесь королевой я без сомнения назову Ларису Долину. Она долгое время находилась в тени разного рода претенденток на „королеву“. Но последние годы показали, что все прочие „королевы“ постепенно исчезли, растворились. И осталась она одна в этом качестве. Да, пожалуй, сегодня я назову королевой эстрады Долину», — заявил NEWS.ru Сергей Соседов.

Музыкальный критик Павел Руднев, который также считает королевой эстрады сегодня Ларису Долину, помимо ее таланта и профессионализма, отметил современность исполнительницы. Он уточнил, что она «не почивает на лаврах и не останавливается на своих былых заслугах». Руднев назвал это качество важным для артистки, «если она хочет оставаться актуальной».

«Долина участвует в телевизионных проектах, делает коллаборации с молодыми музыкантами, блогерами. То есть постоянно у нее новшества. Артист и должен быть в движении: пробовать, примерять, не останавливаться, словом, вести активную творческую жизнь», — отметил Павел Руднев.

Он добавил, что соперничать с Долиной за звание лучшей певицы России могла бы Ирина Аллегрова. Но «шальная императрица», по его мнению, «не пользуется теми приемами, которыми пользуется Долина».

«Аллегрова — уже состоявшаяся „императрица“. И она в этом образе и качестве остается на нашей эстраде», — подчеркнул Павел Руднев.

Сильными певицами, которых сегодня можно поставить «на второе и третье место после Долиной», эксперт назвал Валерию и Лолиту.

А кто еще может стать лучшей певицей?

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина заявила NEWS.ru, что Пугачева, по ее мнению, не является незаменимой. Певица предположила, что «бывшую Примадонну возвели в этот ранг ее высокие покровители» с помощью пиар-технологий и статей в прессе, где «все бесконечно писали и говорили о том, что она единственная неповторимая и нет ей равных».

«Иногда из, по сути, обычных людей начинают делать культ. Именно это и произошло в случае с Пугачевой. А что в ней такого мегавыдающегося? Что, у нас нет других поющих актрис?» — задалась вопросом Гулькина.

По ее мнению, на российской эстраде было и остается огромное количество достойных исполнительниц. Гулькина привела в пример Ольгу Кормухину, Ирину Понаровскую, Ани Лорак.

«Я готова сейчас прямо с ходу назвать еще пару десятков достойнейших имен. И красавицы, и умницы, и голоса великолепные. Но давайте не будем никому из них цеплять этот „пугачевский миф“ о якобы отсутствии других достойных. Много прекрасных, талантливых, достойных», — призвала Наталия Гулькина.

Блогер и журналист Вадим Манукян отметил, что с отъездом Аллы Пугачевой в Израиль стали гораздо чаще появляться в публичном пространстве Ольга Кормухина, Вика Цыганова и другие певицы, которые «ранее как будто находились в тени Примадонны». Он подчеркнул, что все они поддерживают СВО и «активно помогают Донбассу». По мнению Манукяна, не менее важным, чем вокальные данные и артистизм, для претендующих на высокий статус певиц «стала гражданская позиция».

Промоутер Сергей Дворецкий добавил, что ряд исполнительниц избегают выступать с публичными заявлениями об СВО — в этом случае, по его мнению, «надо смотреть на поступки».

Так, он напомнил, что Ирина Аллегрова на одном из сборных концертов исполнила песню «Возвращайтесь домой, мальчики». Тем самым она «обозначила свою позицию», считает промоутер. Кроме того, Аллегрова, по словам Дворецкого, «ездит в госпитали, печет хлеб и отвозит нашим раненым ребятам».

«Это тихий патриотизм, но от того не перестает быть важным», — считает промоутер.

Что касается востребованности российских певиц на корпоративах, Сергей Дворецкий пояснил, что «большинство хотят слушать песни Лолиты и Аллегровой». «Из более молодых — Анну Асти. Ну и совсем молодняк типа Клавы Коки уже наступает на пятки нашим признанным королевам. Это и называется сменой музыкального поколения», — резюмировал эксперт.