Гулькина отказалась считать уехавшую Пугачеву незаменимой певицей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина заявила NEWS.ru, что Пугачева, по ее мнению, не является незаменимой. Певица предположила, что «бывшую Примадонну возвели в этот ранг ее высокие покровители» с помощью пиар-технологий и статей в прессе, где «все бесконечно писали и говорили о том, что она единственная, неповторимая и нет ей равных».

Иногда из, по сути, обычных людей начинают делать культ. Именно это и произошло в случае с Пугачевой. А что в ней такого мегавыдающегося? Что, у нас нет других поющих актрис? — заявила Гулькина.

По ее мнению, на российской эстраде было и остается огромное количество достойных исполнительниц. Гулькина привела в пример Ольгу Кормухину, Ирину Понаровскую, Ани Лорак.

Я готова сейчас прямо с ходу назвать еще пару десятков достойнейших имен. И красавицы, и умницы, и голоса великолепные. Но давайте не будем никому из них цеплять этот «пугачевский миф» о якобы отсутствии других достойных. Много прекрасных, талантливых, достойных, — считает Наталия Гулькина.

Ранее экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник высказал мнение, что «повторить феномен Пугачевой не смог никто». Он объяснил, что Алла Пугачева «каждую песню превращала в мини-спектакль, наполняя его чувствами, чего не удавалось ни одной другой советской певице». В этом, по его мнению, и кроется причина, по которой артистку любили в СССР.

При этом народный артист СССР Лев Лещенко на вопрос NEWS.ru о том, кто заменит на эстраде Аллу Пугачеву, ответил, что лучшей певицей России может стать Полина Гагарина. Главными аргументами своего выбора артист назвал вокальные возможности исполнительницы, ее артистизм и внешние данные. Все это, по его мнению, «в комплексе позволяет ей претендовать на место певицы номер один».

Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов назвал лучшей певицей России в отсутствие Аллы Пугачевой Ларису Долину. Он отметил, что Долина долгие годы «находилась в тени разного рода претенденток на роль „королевы“». А теперь именно Долина, считает критик, достойна носить звание лучшей певицы российской сцены.