Экс-директор «Тату» Дзюник объяснил, почему Пугачеву любили в СССР Экс-директор «Тату» Дзюник: повторить феномен Пугачевой никто не смог

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Леонид Дзюник

Народная артистка СССР Алла Пугачева, отмечающая 15 апреля 74-летие, каждую песню превращала в мини-спектакль, наполняя его чувствами, чего не удавалось ни одной другой советской певице. В этом и кроется причина, по которой артистку любили в СССР. Об этом NEWS.ru рассказал экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник. По его мнению, «повторить феномен Пугачевой не смог никто».

Пугачева превращала каждую песню в мини-спектакль, наполняла его эмоциями, чувствами и даже слезами, — отметил Леонид Дзюник.

Он признался, что сам в 1980-е, 1990-е и начале нулевых «ждал выхода каждой новой песни Аллы Пугачевой так, как дети ждут празднование Нового года».

Вся наша страна также с нетерпением ждала новых песен от Аллы. Подобных исполнителей в СССР не было. Каждая ее новая песня сразу проникала в душу, в сердце, настолько мощно, что буквально всей страной ходили и напевали эти строки, — подчеркнул продюсер.

По мнению Дзюника, «феномен Пугачевой никто не смог повторить». Он отметил, что расходится с уехавшей из России Пугачевой в оценке СВО, но признал, что «вычеркнуть Пугачеву ни из истории советской и российской эстрады, ни из сердца невозможно».

Ранее председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил, что у Аллы Пугачевой «есть связь со спецслужбами США» или она является их агентом. По его словам, Вашингтон мог «подтолкнуть» Примадонну к определенным действиям.

Он также заявил, что внук певицы Никита Пресняков получил паспорт США «слишком» быстро. Бородин добавил, что артист мог и не уведомить соответствующие ведомства в России о наличии второго гражданства. По его словам, покинувшая Россию исполнительница осуждает специальную военную операцию и поддерживает уехавших из страны артистов, которые оказывают финансовую поддержку украинской армии.