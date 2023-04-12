В России заинтересовались, почему внук Пугачевой быстро получил паспорт США Глава ФПБК Бородин: внук Пугачевой получил паспорт США слишком быстро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил в разговоре с NEWS.ru, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил паспорт США «слишком быстро». Он добавил, что артист мог и не уведомить соответствующие ведомства в России о наличии второго гражданства.

Вы прекрасно понимаете, что Пугачева — кардинал среди артистов, начинавших в лихие 90-е. И, соответственно, есть масса подозрений. Сами поймите, вывезти внука из России, лично перебегавшего границу, приехать в США и так оперативно получить гражданство [США]. Ну не знаю. У нас гражданства по два-три года ждут. А здесь — раз и быстренько получили. Ее дочь [Кристина Орбакайте], может быть, живет в США больше 10 лет. Недавно у Пугачевой внук получил второе гражданство [США]. Кстати, я не уверен, что наши органы об этом уведомляли, — отметил Бородин.

По его словам, покинувшая Россию исполнительница осуждает специальную военную операцию и поддерживает уехавших из страны артистов, которые оказывают финансовую поддержку украинской армии.

Общественники ранее обратились в СКР с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Представители Ассоциации патриотических сил Юга России также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшейся ей от Аллы Пугачевой.

Музыкальный продюсер Андрей Разин назвал нападки на Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов». Он признался, что находится не в лучших отношениях с Примадонной, но осуждает негативные высказывания в ее адрес со стороны конъюнктурных представителей шоу-бизнеса и политики.

Ранее артистка Елена Преснякова сообщила «Московскому Комсомольцу», что у ее внука Никиты есть гражданство США. Никита Пресняков уехал из РФ в сентябре 2022 года.