Пугачеву заподозрили в агентурной работе на спецслужбы США Глава ФПБК Бородин: не исключено, что Пугачева является агентом спецслужб США

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предположил в разговоре с NEWS.ru, что у певицы Аллы Пугачевой «есть связь со спецслужбами США» или она является их агентом. По его словам, Вашингтон мог «подтолкнуть» Примадонну к определенным действиям.

У самой Примадонны (Аллы Пугачевой. — NEWS.ru), я об этом уже говорил, мы сейчас готовим в этом отношении расследование, есть связь со спецслужбами США. Меня не отпускают мысли, что Алла Борисовна действительно является агентом спецслужб США и взаимодействует [с ними]. Соответственно, спецслужбы, которые по ту сторону баррикад по отношению к России, могли подтолкнуть ее, грубо говоря, на какие-то определенные действия. Как муж ее — ездит по всей Европе, собирает деньги. Думаю, что часть денег может уходить туда, на поддержку ВСУ, — отметил Бородин.

До этого он заявил, что внук певицы Никита Пресняков получил паспорт США «слишком» быстро. Он добавил, что артист мог и не уведомить соответствующие ведомства в России о наличии второго гражданства. По его словам, покинувшая Россию исполнительница осуждает специальную военную операцию и поддерживает уехавших из страны артистов, которые оказывают финансовую поддержку украинской армии.

Ранее общественники обратились в СКР с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Представители Ассоциации патриотических сил Юга России также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшейся ей от Аллы Пугачевой.