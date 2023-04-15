Соседов назвал лучшую певицу России после отъезда Пугачевой Критик Соседов заявил, что Лариса Долина стала лучшей певицей России после отъезда Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Возможной преемницей уехавшей из России Аллы Пугачевой, которая отмечает 15 апреля 74-летие, является певица Лариса Долина. Таким мнением с NEWS.ru поделился музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов. Он отметил, что Долина долгие годы «находилась в тени разного рода претенденток на роль „королевы“». А теперь именно она, считает критик, достойна носить звание лучшей певицы российской сцены.

Если брать старую гвардию, то здесь королевой я без сомнения назову Ларису Долину. Она долгое время находилась в тени разного рода претенденток на «королеву». Но последние годы показали, что все прочие «королевы» постепенно исчезли, растворились. И осталась она одна в этом качестве. Да, пожалуй, сегодня я назову королевой эстрады, лучшей певицей Долину, — заявил NEWS.ru Сергей Соседов.

С коллегой согласился музыкальный критик Павел Руднев. Он заявил NEWS.ru, что также считает королевой эстрады Ларису Долину. Помимо ее таланта и профессионализма, критик отметил современность исполнительницы. Он уточнил, что Долина «не почивает на лаврах и не останавливается на своих былых заслугах». Руднев назвал это качество важным для артистки, «если она хочет оставаться актуальной».

Долина участвует в телевизионных проектах, делает коллаборации с молодыми музыкантами, блогерами. То есть постоянно у нее новшества. Артист и должен быть в движении: пробовать, примерять, не останавливаться, словом, вести активную творческую жизнь, — отметил Павел Руднев.

Ранее народный артист СССР Лев Лещенко на вопрос NEWS.ru о том, кто заменит на эстраде Аллу Пугачеву, ответил, что лучшей певицей России может стать Полина Гагарина. Главными аргументами своего выбора артист назвал вокальные возможности исполнительницы, ее артистизм и внешние данные. Все это, по его мнению, «в комплексе позволяет ей претендовать на место певицы номер один».