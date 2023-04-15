«Голос мощный»: Лещенко раскрыл имя новой Пугачевой Лещенко заявил, что певица Полина Гагарина может занять место Пугачевой на эстраде

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Лев Лещенко

Народный артист СССР Лев Лещенко на вопрос NEWS.ru о том, кто заменит на эстраде Аллу Пугачеву, отмечающую 15 апреля 74-летие, ответил, что лучшей певицей России может стать Полина Гагарина. Главными аргументами своего выбора артист назвал вокальные возможности исполнительницы, ее артистизм и внешние данные. Все это, по его мнению, «в комплексе позволяет ей претендовать на место певицы номер один».

Лев Лещенко напомнил, что Полина Гагарина поет «и в русской манере, и оперу неплохо пела, и баллады». Она пробует себя в разных музыкальных жанрах — и это ей удается, считает народный артист РФ.

Я думаю, что если бы Полина захотела, она бы и рэп исполняла неплохо. Гибкая очень певица: голос красивый, мощный. И визуально хороша. И актерские данные прекрасные, — считает Лев Лещенко.

Ранее экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник высказал мнение, что «повторить феномен Пугачевой не смог никто». Он объяснил, что Алла Пугачева «каждую песню превращала в мини-спектакль, наполняя его чувствами, чего не удавалось ни одной другой советской певице». В этом, по его мнению, и кроется причина, по которой артистку любили в СССР.