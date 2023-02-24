«Их хата с краю»: Певцов заявил, что уехавшие звезды потеряли все Депутат Госдумы Певцов заявил, что уехавшие звезды потеряли все в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Уехавшие из России после начала специальной военной операции на Украине деятели культуры потеряли всё на родине. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Дмитрий Певцов. По словам парламентария, при этом звезды ничего не нашли за границей, так как материальные блага имеют свойство заканчиваться, а уважение поклонников уже утрачено.

Они (покинувшие Россию деятели культуры. — NEWS.ru) потеряли самое главное, как мне кажется, — родину. Может быть, нашли какие-то материальные блага, но они со временем закончатся. Это не равнозначный обмен, — заявил Певцов.

Он добавил, что те, кто уехал, какими были до отъезда из России, такими и остаются — «зацикленными на своей персоне и на деньгах».

У них и до эмиграции главным объектом внимания была их собственная персона, свои успехи, деньги. Никакого оглядывания на страну, на то, что происходит вокруг страны. «Моя хата с краю» — вот это главный принцип существования всех этих людей. Их хата всегда с краю, — считает Певцов.

По мнению парламентария, уехавшие из страны деятели культуры не любят Россию, поскольку «любовь — это активная позиция действия, а не проклятия в спину».

Любовь — вещь действенная. Когда любишь, то пытаешься помочь. Это активная позиция действия. А любовь, выражающаяся в проклятиях, — в спину наших солдат в том числе — это не любовь, — подчеркнул Певцов.

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