«Конечно, молодцы!»: Панин похвалил Пугачеву и Галкина за отъезд из России Актер Панин похвалил Пугачеву и Галкина за отъезд из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева, Максим Галкин

Актер Алексей Панин похвалил певицу Аллу Пугачеву и ее супруга — комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — за их отъезд из России. Артист добавил, что звездная пара «не стала молчать и открыто заявила о своей позиции» по СВО.

Конечно, [Пугачева и Галкин] молодцы, что уехали! Не стали молчать, открыли заявили о своей позиции. <...> Молодцы все, кто уезжает, кто не молчит, — отметил Панин.

Актер добавил, что вскоре вместе с режиссером Романом Качановым («ДМБ», «Даун Хаус») они снимут фильм с участием «несогласных с Путиным». Панин не исключил, что в проект пригласят рэпера Ивана Дремина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного как Face. Артист подчеркнул, что в Испании, где он сейчас живет, у него нет возможности появляться на экранах, так как русскоязычные ленты в королевстве не производят.

Панин также заявил о готовности «выбросить в помойку» диплом Госпремии РФ и «позолоченную медальку», полученные в 2003 году за работу в фильме «Звезда». Артист отметил, что не исключает отказа от гражданства РФ, если получит паспорт другой страны.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что Российское авторское общество (РАО) должно прекратить выплачивать деньги уехавшим артистам за воспроизведение их песен на радио и телевидении. По его словам, каждое исполнение композиций приносит звездам «определенное количество долларов».

Парламентарий добавил, что доходы уехавших артистов будут накапливаться на счетах РАО. Что делать с отложенными таким образом средствами, будет целесообразно решать после возвращения артиста, считает Матвейчев. В качестве вариантов он предложил оплату штрафов и морального ущерба, если звезда занималась «дискредитацией армии и прочими вещами».