Карьера, личная жизнь, слова об СВО и уехавших артистах: где сейчас Певцов

Карьера, личная жизнь, слова об СВО и уехавших артистах: где сейчас Певцов

Народный артист России Дмитрий Певцов 8 июля отмечает 63-летие. Как сложилась карьера актера, что известно о его политической позиции, чем он занимается сейчас?

Чем прославился Певцов

Дмитрий Певцов появился на свет 8 июля 1963 года в столице. После завершения обучения в ГИТИСе он служил в военной команде при Центральном театре Советской армии в период с 1986 по 1987 год.

Актер начал свою карьеру в кино в 1986 году, сыграв в телевизионном фильме «Конец света с последующим симпозиумом». Настоящую популярность Певцову принесли роли в фильмах «Мать», «Бандитский Петербург» и «Турецкий гамбит». Он также снимался в таких картинах, как «Юнона и Авось», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «О любви» и «ВСЛУХ». На сегодняшний день в его фильмографии более 90 проектов.

Параллельно со съемками в кино Певцов развивал музыкальную карьеру. В 2021 году был избран депутатом Госдумы VIII созыва, на настоящий момент занимает пост первого зампредседателя комитета по культуре.

Сейчас артист также продолжает творческую и общественную деятельность. В начале года с участием Певцова состоялась премьера сериала «Центурия», а также вышел фильм «Дополнительное время».

Кроме того, одно из ключевых направлений — музыкальные выступления, в июле 2026 года артист представит новую программу «Посвящение МАСТЕРУ» на сцене «Ленкома»: коллектив вспомнил песни из фильмов и спектаклей Марка Захарова. Также в апреле вышел трек «Дед (Любэ 35. Трибьют)» в его исполнении вместе с фольклорным ансамблем «Ленъ и пламѣнъ».

Как сложилась личная жизнь Певцова

В студенческие годы Дмитрий Певцов встречался с однокурсницей Ларисой Блажко. В 1990 году у пары родился сын Даниил. Вскоре после этого они расстались. В сентябре 2022-го Даниил умер, выпав из окна в результате несчастного случая.

В 1994 году актер вступил в брак с артисткой Ольгой Дроздовой. В 2007 году у них появился сын, которого назвали Елисей.

«Даже моя супруга, мое счастье, мой свет в окошке — не уверен, что она могла бы вытащить меня из ситуации, которая произошла в нашей семье. Но именно после этого жизнь поделилась на до и после», — делился он.

Что известно о политической позиции Певцова

Дмитрий Певцов выступает за проведение спецоперации. В октябре 2022 года он обратился к российским солдатам, сказав, что на фронте они будут сражаться с «силами тьмы».

«Против нас воюют силы зла, это силы тьмы. И не надо относиться к этому как к каким-то сказкам», — заявил он со сцены.

В феврале 2025 года Певцова заочно осудили на Украине на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ответ на приговор артист выразил уверенность в достижении целей спецоперации и заявил, что не обращает внимания на срок.

«За что такая „честь“? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации», — сказал он.

Дмитрий Певцов критикует артистов за то, что они уехали из России во время спецоперации. Он считает, что они вернутся, потому что закончатся деньги.

«К сожалению, у нас есть и „ждуны“. Те, которые поглупее, типа Хаматовой, уехали, что-то шипят, воняют за границей. Потом приползут обратно, потому что деньги кончатся. Но есть и такие, кто остались здесь… Им плевать на тех, кто сражается и погибает… К сожалению, бороться с ними пока сложно. Но возможно», — заявил актер.

Говоря о народной артистке СССР Алле Пугачевой, Певцов обратил внимание, что ее перестали уважать в России.

«На мой взгляд, эта женщина — она давно уже забыта, и те, кто ее помнил и уважал, они уже перестали это делать», — отметил он.

Читайте также:

Наркотики, недвижимость в США, мнение об СВО: как живет Диана Арбенина

Биография, поддержка СВО, уголовное дело на Украине: как живет Шахназаров

Биография, затворничество, конфликт с Пугачевой: где сейчас Жанна Агузарова