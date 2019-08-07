https://static.news.ru/photo/433af80e-b8e1-11e9-a544-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Находящийся в больнице актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист Валентин Гафт перенёс инсульт.

О его состоянии рассказала жена актриса Ольга Остроумова.

Уже лучше себя чувствует, уже лучше. Но он в больнице действительно. Все врачи внимательны, все вокруг него, все делают что нужно. Я рядом, сиделка рядом, все нормально, все хорошо, — сообщила она 5-tv.ru .

Около недели назад 83-летний актёр самостоятельно обратился в одну из московских клиник из-за резкого ухудшения здоровья.

Состояние Гафта вызвало опасения врачей и его госпитализировали в реанимацию, где он и перенёс инсульт, сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас его здоровье стабилизировалось, артист переведён в отделение неврологии.

Как ранее писал News.ru, в конце июня Гафт дал интервью, в котором рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.