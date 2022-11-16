Дружинин оценил влияние роли пионера Пети Петрова на свою судьбу Актер Дружинин заявил, что роль в «Приключениях Петрова и Васечкина» не повлияла на его судьбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Дружинин

Заслуженный артист России Егор Дружинин рассказал, что исполнение одной из главных ролей в популярном фильме «Приключения Петрова и Васечкина» практически не повлияло на его судьбу, сообщают «Народные Новости». По его словам, роль в детском фильме не помогла его семье изменить их финансовое положение, и они продолжили жить в коммунальной квартире, а у него самого не появилось толп поклонниц. Актер добавил, что благодаря этому ему не пришлось столкнуться со звездной болезнью.

Я же не стал зарабатывать миллионы, у моих дверей не дежурили поклонницы <...> мы с мамой и папой, благодаря моим кино-успехам, не перебрались в отдельную квартиру из коммуналки. На твою жизнь влияет не осознание успеха, а эмоции, которые его сопровождают. Их не было, так что и беспокоиться было не о чем, — рассказал Дружинин.

Артист уточнил, что фильм о Петрове и Васечкине не сразу приобрели большую популярность. Изначально картину показали один раз по телевидению. Однако позже фильм набрал популярность, но даже после этого актер не ощутил на себе никаких последствий такой известности.

Заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков ранее опроверг сообщения о том, что врачи выявили у него вертебробазилярную недостаточность — нарушение функциональности мозга. Актер назвал эту информацию чушью.