Неудачная пластика, смерть мужа: куда пропала актриса Вера Алентова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова в последнее время практически не появляется на публичных мероприятиях, но при этом продолжает служить в театре. Как она живет сейчас, в каких постановках задействована?

Чем известна Алентова

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. С детства она мечтала пойти по стопам родителей, но мама настаивала на профессии врача.

После школы Алентова попробовала поступить в медицинский институт Барнаула, но не сдала вступительные экзамены. Тогда она пошла работать на местный комбинат, а в 1961 году поехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ на курсы Василия Маркова.

После получения диплома остаться во МХАТе у Алентовой не получилось. Местом работы актрисы стал Московский театр имени Пушкина, в котором она служит с 1965 года.

За свою карьеру Алентова снялась в трех десятках кинокартин. Самыми яркими стали роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Такая короткая долгая жизнь», «Время желаний». В комедии «Ширли-мырли» актриса сыграла сразу четыре роли.

Что известно о личной жизни Алентовой

Первым и единственным мужем Веры Алентовой был актер и режиссер Владимир Меньшов, с которым они учились на одном курсе.

В 1969 году у пары родилась дочь Юлия Меньшова. Сейчас она — актриса и телеведущая.

В 2021 году 81-летний режиссер скончался от последствий коронавируса. Тогда Меньшова сообщила, что ее маме отвлекаться от горя помогает работа.

«Спасибо большое за ваше беспокойство. Мама здорова и очень много работает. Что замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться», — отметила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Алентова

Чем сейчас занимается Алентова

В 2022 году Вера Алентова выпустила свою автобиографию под названием «Все не случайно». В ней она рассказала о неудачной пластической операции.

«Я четыре раза обращалась к пластике — и всегда удачно. В основном мне нужно было что-то подправить, когда я готовилась к съемкам. Однажды я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица. Но пластику не обычную, а, по его словам, новейшую: он вкалывает ваш собственный жир вам в лицо и считает, что стареющему лицу это на пользу, поскольку с возрастом лица худеют. Чтобы его не обижать и прекратить разговор на эту тему, поскольку я приехала по другому поводу, я сказала: „Ну, может быть“. Доктор понял эти слова по-своему: он решил, что я на его уговоры согласилась, и вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — рассказала артистка.

При этом она не стала подавать на клинику в суд, хотя считает, что врач должен понести наказание за подобный непрофессионализм.

Недавно Алентова также призналась, что после смерти Владимира Меньшова перестала ходить в театр и кино.

«Просто пока не могу. Поэтому не очень в курсе, что происходит на ТВ, в театре», — объяснила она aif.ru.

При этом 81-летняя актриса по-прежнему выходит на сцену: она задействована в трех спектаклях в театре имени Пушкина и в антрепризной постановке. Ее можно увидеть в спектаклях «Ложные признания», «Роковое наследство», «Мадам Рубинштейн» и «Семейка Краузе».

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