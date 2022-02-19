Вере Алентовой исполнилось 80 лет: фото актрисы до и после смерти Меньшова

21 февраля народной артистке России Вере Алентовой исполнилось 80 лет. Это первый день рождения актрисы после смерти супруга кинорежиссёра Владимира Меньшова (1939-2021).

Вера Алентова из тех редких актрис, чья жизнь является примером постоянства и преданности. Она до сих пор служит в Московском драматическом театре имени Пушкина, куда пришла в 1965 году сразу по окончании актёрского факультета Школы-студии МХАТ. В 1962-м Алентова вышла замуж за своего однокурсника Владимира Меньшова, который позже стал режиссёром и стал обладателем премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» (1981). Именно роль Екатерины Тихоновой в оскароносной мелодраме принесла Вере Алентовой всесоюзную славу. Кроме того, она сыграла заметные роли и в других фильмах мужа: «Зависть богов», «Ширли-мырли».

Весной 2022 года в российский прокат выйдет фэнтези-фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V», где актриса исполнит роль верховного божества Иштар Борисовны. По сюжету, она вырабатывает конденсат из жизненных сил человека под названием «Баблос», который сосут вампиры. Накануне юбилея Алентова вышла на сцену театра им. Пушкина в новом спектакле «Мадам Рубинштейн».

После смерти супруга от последствий коронавируса в июле 2021 года опорой Веры Валентиновны стала единственная дочь — актриса, телеведущая Юлия Меньшова.

Фото Веры Алентовой из фильмов, спектаклей, с мужем, дочерью и коллегами — в галерее NEWS.ru.