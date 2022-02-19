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Вере Алентовой исполнилось 80 лет: фото актрисы до и после смерти Меньшова
Культура

Вере Алентовой исполнилось 80 лет: фото актрисы до и после смерти Меньшова

01:30, 21 февраля 2022
Фото: Сергей Киселев/АГН
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21 февраля народной артистке России Вере Алентовой исполнилось 80 лет. Это первый день рождения актрисы после смерти супруга кинорежиссёра Владимира Меньшова (1939-2021).

Вера Алентова из тех редких актрис, чья жизнь является примером постоянства и преданности. Она до сих пор служит в Московском драматическом театре имени Пушкина, куда пришла в 1965 году сразу по окончании актёрского факультета Школы-студии МХАТ. В 1962-м Алентова вышла замуж за своего однокурсника Владимира Меньшова, который позже стал режиссёром и стал обладателем премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» (1981). Именно роль Екатерины Тихоновой в оскароносной мелодраме принесла Вере Алентовой всесоюзную славу. Кроме того, она сыграла заметные роли и в других фильмах мужа: «Зависть богов», «Ширли-мырли».

Весной 2022 года в российский прокат выйдет фэнтези-фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V», где актриса исполнит роль верховного божества Иштар Борисовны. По сюжету, она вырабатывает конденсат из жизненных сил человека под названием «Баблос», который сосут вампиры. Накануне юбилея Алентова вышла на сцену театра им. Пушкина в новом спектакле «Мадам Рубинштейн».

После смерти супруга от последствий коронавируса в июле 2021 года опорой Веры Валентиновны стала единственная дочь — актриса, телеведущая Юлия Меньшова.

Фото Веры Алентовой из фильмов, спектаклей, с мужем, дочерью и коллегами — в галерее NEWS.ru.

Актриса Вера Алентова после показа премьерного спектакля-бенефиса Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн» в Московском драматическом театре имени Пушкина, 2022 год

Сергей Киселев/АГН

Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве, 2021 год

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вера Алентова, 2020 год

Genrietta Peryan/Global Look Press

Вера Алентова, 2019 год

АГН Москва/Global Look Press

Народная артистка РФ Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра им. А.Пушкина, посвященного началу 70-го юбилейного сезона, 2019 год

Сергей Киселев/АГН

Актриса Вера Алентова, телеведущая Юлия Меньшова и режиссер Владимир Меньшов на торжественном вечере, посвященном 75-летию Школы-студии МХАТ, 2018 год

Александр Авилов/АГН

Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова перед началом праздничного концерта на торжественном вечере, посвященном 75-летию Школы-студии МХАТ, 2018 год

Александр Авилов/АГН

Владимир Меньшов и Вера Алентова, 2016 год

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вера Алентова в роли Надежды Петровны Чебоксаровой (на втором плане) и Александра Урсуляк в роли Лидии Юрьевны (на первом плане) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина, 2010 год

Владимир Федоренко/РИА Новости

Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой и внуками Андреем и Таисией на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве, 2009 год

Алексей Куденко/РИА Новости

Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов, 2009 год

Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

кинорежиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова, 2007 год

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Президент Российской Академии кинематографических искусств «Ника», актер Алексей Баталов, актриса Вера Алентова и актер Владимир Меньшов (слева направо), 2008 год

Юрий Машков/ТАСС

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова, 2004 год

Владимир Вяткин/РИА Новости

Вера Алентова, Владимир Меньшов

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссер Владимир Меньшов и его жена актриса Вера Алентова, 2003 год

Александр Куров/ТАСС

Вера Алентова

Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии Ширли-мырли режиссера Владимира Меньшова, 1994 год

Галина Кмит/РИА Новости

Кадр из фильма Москва слезам не верит. Режиссер Владимир Меньшов. Киностудия Мосфильм. 1979 год. В главных ролях - Вера Алентова (справа) и Ирина Муравьева (слева), 1979 год

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