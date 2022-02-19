Вере Алентовой исполнилось 80 лет: фото актрисы до и после смерти Меньшова

21 февраля народной артистке России Вере Алентовой исполнилось 80 лет. Это первый день рождения актрисы после смерти супруга кинорежиссёра Владимира Меньшова (1939-2021).
Вера Алентова из тех редких актрис, чья жизнь является примером постоянства и преданности. Она до сих пор служит в Московском драматическом театре имени Пушкина, куда пришла в 1965 году сразу по окончании актёрского факультета Школы-студии МХАТ. В 1962-м Алентова вышла замуж за своего однокурсника Владимира Меньшова, который позже стал режиссёром и стал обладателем премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» (1981). Именно роль Екатерины Тихоновой в оскароносной мелодраме принесла Вере Алентовой всесоюзную славу. Кроме того, она сыграла заметные роли и в других фильмах мужа: «Зависть богов», «Ширли-мырли».
Весной 2022 года в российский прокат выйдет фэнтези-фильм по роману Виктора Пелевина «Ампир V», где актриса исполнит роль верховного божества Иштар Борисовны. По сюжету, она вырабатывает конденсат из жизненных сил человека под названием «Баблос», который сосут вампиры. Накануне юбилея Алентова вышла на сцену театра им. Пушкина в новом спектакле «Мадам Рубинштейн».
После смерти супруга от последствий коронавируса в июле 2021 года опорой Веры Валентиновны стала единственная дочь — актриса, телеведущая Юлия Меньшова.
Фото Веры Алентовой из фильмов, спектаклей, с мужем, дочерью и коллегами — в галерее NEWS.ru.
Актриса Вера Алентова после показа премьерного спектакля-бенефиса Веры Алентовой «Мадам Рубинштейн» в Московском драматическом театре имени Пушкина, 2022 год
Сергей Киселев/АГН
Актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер Юлия Меньшова (слева) и актриса Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов (Доме кино) в Москве, 2021 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вера Алентова, 2020 год
Genrietta Peryan/Global Look Press
Вера Алентова, 2019 год
АГН Москва/Global Look Press
Народная артистка РФ Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра им. А.Пушкина, посвященного началу 70-го юбилейного сезона, 2019 год
Сергей Киселев/АГН
Актриса Вера Алентова, телеведущая Юлия Меньшова и режиссер Владимир Меньшов на торжественном вечере, посвященном 75-летию Школы-студии МХАТ, 2018 год
Александр Авилов/АГН
Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова перед началом праздничного концерта на торжественном вечере, посвященном 75-летию Школы-студии МХАТ, 2018 год
Александр Авилов/АГН
Владимир Меньшов и Вера Алентова, 2016 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Вера Алентова в роли Надежды Петровны Чебоксаровой (на втором плане) и Александра Урсуляк в роли Лидии Юрьевны (на первом плане) в сцене из спектакля по пьесе А. Н. Островского Бешеные деньги в Театре имени А. Пушкина, 2010 год
Владимир Федоренко/РИА Новости
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой и внуками Андреем и Таисией на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве, 2009 год
Алексей Куденко/РИА Новости
Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов, 2009 год
Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press
кинорежиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова, 2007 год
Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Президент Российской Академии кинематографических искусств «Ника», актер Алексей Баталов, актриса Вера Алентова и актер Владимир Меньшов (слева направо), 2008 год
Юрий Машков/ТАСС
Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова, 2004 год
Владимир Вяткин/РИА Новости
Вера Алентова, Владимир Меньшов
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Режиссер Владимир Меньшов и его жена актриса Вера Алентова, 2003 год
Александр Куров/ТАСС
Вера Алентова
Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press
Актеры Вера Алентова и Валерий Гаркалин на съемках комедии Ширли-мырли режиссера Владимира Меньшова, 1994 год
Галина Кмит/РИА Новости
Кадр из фильма Москва слезам не верит. Режиссер Владимир Меньшов. Киностудия Мосфильм. 1979 год. В главных ролях - Вера Алентова (справа) и Ирина Муравьева (слева), 1979 год
РИА Новости