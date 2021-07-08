Вера Алентова в чёрных очках и маске пришла на похороны мужа

Вдова Владимира Меньшова Вера Алентова пришла на похороны мужа. Как заметил корреспондент NEWS.ru, на прощании с покойным супругом в Доме кино актриса постаралась максимально скрыть лицо от журналистов: Алентова надела большие тёмные очки и медицинскую маску чёрного цвета.

Вдова режиссёра появилась в зале прощания на полчаса позже дочери, Юлии Меньшовой, которая приехала заранее, чтобы отдать последние распоряжения по организации траурной церемонии. Вера Алентова, подойдя к гробу и простившись с мужем, заняла место в первом ряду рядом с дочерью и зятем, актёром Игорем Гординым.

Дарья Кучерявых/NEWS.ru

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. После известия о его кончине супруге Вере Валентиновне стало хуже .

Россиянам Владимир Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

NEWS.ru ведёт прямую трансляцию церемонии прощания и похорон Владимира Меньшова.