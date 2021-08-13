«Безнравственные люди»: Писарев ответил затравившим Алентову зрителям

Художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев в интервью NEWS.ru объяснил, что театры принимают системы QR-кодов не ради безопасности зрителей, а для экономической выгоды. Режиссёр также рассказал о раннем открытии сезона, творческих планах и самочувствии актрисы Веры Алентовой, которая впервые вышла на сцену после смерти мужа Владимира Меньшова.

— Театр им. Пушкина в августе уже открыл свой 72-й театральный сезон. Вы объяснили, что причины раннего старта работы экономические. Как эти причины повлияют на предстоящий сезон?

— Мы действительно открылись раньше, несмотря на то что мы достаточно успешно играли в прошлом сезоне и выпустили пять премьер. Но всё-таки экономически это было тяжело, потому что играли мы то на 25%, то на 50% зрителей в зале. Поэтому решили открыться раньше, что было очень рискованно, но все билеты на август проданы. К сожалению, тоже пока только 50%. Эта мера как раз для того, чтобы ближайший сезон, где очень много различных планов, прошёл без всяких накладок, без отмен.

Потом у нас очень много гастролей, мы долго не гастролировали в связи с понятной ситуацией. А сейчас у нас только на осень семь поездок. И это очень много. Включая даже зарубежную поездку на фестиваль в Румынию.

— Экономическая ситуация в театральной Москве заметно пострадала из-за пандемии коронавируса. Как в вашем театре относятся к QR-кодам, будут ли они введены?

— Немногие театры объявили о введении QR-кодов, некоторые театры объявили о планах попробовать это сделать в осенний, более популярный период, насыщенный зрителями. У нас тоже будет такой опыт: мы обязательно попробуем сделать это в отдельных спектаклях.

teatrpushkin/facebook.com

QR-коды надо вводить, мне кажется, только в качестве эксперимента, потому что у меня есть большие сомнения.

Не в самой системе QR-кодов, а у меня есть большие сомнения, что зрители придут. И не потому, что они не любят театр или не хотят ходить, или будут ограничены QR-кодом. Я думаю, что даже привитые люди пока предпочитают дистанцию, а не стопроцентное заполнение зала. Предпочитают маски, а не чихающего рядом, пусть даже привитого соседа.

Вот я на сегодняшний день больше доверяю мерам предосторожности, нежели QR-кодам, неизвестно каким способом добытым. Это моё личное мнение.

При этом всём мы, безусловно, несколько спектаклей в качестве эксперимента осенью попробуем провести с QR-кодами. Посмотрим, как это пройдёт. Я думаю, что теми театрами, которые объявили о том, что они обязательно поддержат систему QR-кодов, больше всего движет чисто экономическая выгода. Это же 100-процентная заполняемость зала будет. Поэтому думаю, что эти люди, в первую очередь, преследуют экономические цели, а не меры предосторожности и безопасность зрителей.

Мы знаем, что люди привитые, переболевшие, с QR-кодами могут быть также распространителями.

— 11 и 12 августа на сцену театра им. Пушкина впервые после смерти мужа Владимира Меньшова вышла Вера Алентова. Как её встретили зрители?

— Веру Валентиновну её поклонники встретили аплодисментами, как и всегда. Может быть, вчера на «Ложных признаниях» они были более бурными, поддерживающими. Вера Валентиновна вышла на работу, и в этом нет её желания или нежелания. У нас у всех случаются трагические события в жизни. А потом мы встаём и идём на работу.

— При этом в Сети и в СМИ её осудили за такое раннее возвращение к работе. Почему, как вы считаете?

— Это праздные, бессмысленные, безнравственные люди. Это не желание Веры Валентиновны или любого другого артиста играть или не играть. Вера Валентиновна работает в государственном театре, у неё был назначен спектакль, который полностью продан. Её ждут зрители, и она выходит. Люди даже свои частные концерты не отменяют. Сколько мы знаем случаев, когда артисты перед выходом на сцену говорили о смерти родственников...

Вера Алентова Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

У Веры Валентиновны впереди большая и интересная творческая работа, она будет играть в моём спектакле «Мадам Рубинштейн». И на эту тему Вера Алентова сама с удовольствием поговорит.

И врач, и учитель, и министр после трагических событий должны выйти на работу, если работают в государственном учреждении. Такое может случиться у всех, просто такие люди, как Вера Валентиновна, на виду. Но это такой же человек, у которого случается и горе, и радость, и работа, и обязательства перед театром и перед зрителями.

— Зрители вчерашнего спектакля также обратили внимание на худобу Веры Алентовой. Как она себя чувствовала?

— Нормально она себя чувствовала, если бы она себя плохо чувствовала, она бы не играла. Она вышла на сцену, играла два спектакля подряд. Да, наверное, она похудела. Я не обратил внимания.

Вообще я призываю меньше обсасывать эту тему. Всем этим поклонники и зрители просто делают больно и неприятно человеку. Я просил бы максимально сосредоточиться на интересе к творчеству наших кумиров, а не обсуждении худобы, бледноты и ещё чего-то. Хотя я понимаю, что, к сожалению, всё больше публике интересны именно вот эти моменты. А мы должны своей работой пытаться обратить внимание на какие-то другие вещи, более ценные и более важные в жизни.