Меньшова показала изменившуюся до неузнаваемости Алентову

Юлия Меньшова показала как сейчас выглядит её 79-летняя мать Вера Алентова. Семья собралась по случаю Нового года, редкий кадр дочь актрисы опубликовала в Instagram.

Вера Алентова, получившая известность после роли в фильме «Москва слезам не верит», давно не снимается в кино. Но по-прежнему выходит на сцену драмтеатра имени Пушкина, где служит с 1965 года. Увидеть актрису без грима и сценических костюмов практически невозможно.

Вдова Владимира Меньшова на восьмом десятке лет выглядит прекрасно. У неё отличная фигура, модный образ, вот только лицо изменилось до неузнаваемости. В прошлом году Алентова похоронила мужа. Выдающемуся кинорежиссёру был 81 год.

Юлия Меньшова в поздравлении к подписчикам вспоминает об этом и признаётся, что неожиданно для себя «ушла в глубокую нору» и очень много работала.

Но чаще стала думать о ценности паузы. Мы ведь все привыкли сегодня требовать немедленных результатов. И так любим книжки с математическими названиями: формула успеха, формула счастья... А нет никаких формул! И нет идеального мира. Есть жизнь. В которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое, — пишет актриса.

Ранее художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев рассказал о состоянии актрисы Веры Алентовой, которая 11 и 12 августа впервые после смерти мужа, кинорежиссёра Владимира Меньшова, вышла на сцену в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания». Зрители обратили внимание, что артистка резко похудела.