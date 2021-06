Кровососы, матрица и Пелевин: «Ампир V» готов захватить умы россиян

Один из самых ожидаемых фильмов последних лет «Ампир V» по роману Виктора Пелевина действительно готов штурмовать кинотеатры в этом году. Корреспонденту NEWS.ru удалось увидеть его крышесносный трейлер, пообщаться с режиссёром Виктором Гинзбургом и получить эксклюзивные кадры графики, какой никогда ещё не было в русском кино. Но обо всём по порядку.

«Про этот мир вообще никто ничего по-настоящему не понимает» ©

10 лет назад на российские экраны вышла экранизация постмодернистского и сатирического романа Пелевина «Generation П», повествующая об интеллигентном юноше по имени Вавилен Татарский, который сначала попадает в мир рекламы, а позже начинает менять реальность, задаваясь вопросами о симуляции настоящей жизни вокруг себя. Фильм полюбился критикам и прочно завладел статусом культового кино, что в России случается, увы, не так часто.

До успеха «Generation П» режиссёр Гинзбург был не очень известен российскому зрителю, но оно и неудивительно — в возрасте 15 лет Виктор эмигрировал в Нью-Йорк вместе с мамой, а вернулся в Москву лишь спустя с десяток лет, успев сделать в Америке карьеру клипмейкера и сценариста, поработать с Coca-Cola, Visa, оставить след на MTV и снять более 40 клипов для таких музыкальных мастодонтов, как Лу Рид, Gorky Park и New Order. Вернулся Гинзбург в Москву лишь за несколько месяцев до развала Советского Союза. Впечатление от свободы духа и воли оказалось настолько сильным, что на его волне за месяц до путча, перевернувшего жизнь россиян, Гинзбург снял шокирующую документальную ленту «Нескучный сад» о сексуальной революции и андеграунде, которая с шумом прокатилась по кинофестивалям.

Кадр из фильма «Ампир V» Empire V

Сам Пелевин явно увидел в нём родственную душу, и во время съёмок «Поколения П» писатель принёс режиссёру рукопись романа «Empire V» с ответом на главный вопрос «Кто всем этим управляет?». И Гинзбург засел за сценарий.

Эпик о молодом человеке Романе Шторкине, узнавшем про вселенский вампирский заговор по самым скромным подсчетам тянул на $6 млн. Цифра для российского кинопрома запредельная. Где найти деньги? Независимый режиссёр, не желая отдавать творческий контроль хищным продюсерам, обратился к краудфандингу на Планета.ру, собрав рекордную по тем временам сумму на запуск фильма. Вскоре фильм был поддержан Фондом кино, к которому присоединились мировые бренды и частные инвесторы. Но даже этих средств было недостаточно. И тогда Гинзбурга осенило: Bablos из сценария должен стать... криптовалютой. Осенью 2018 года было объявлено об успешном завершении ICO-кампании.

В 2020 году съёмки с участием команды актёров, среди которых Павел Табаков, Мирон Фёдоров (Oxxxymiron), Тая Радченко, Вера Алентова, Владимир Долинский, Андрей Смирнов, Виктор Вержбицкий, Фёдор Бондарчук, были завершены. Проект перешёл в постпродакшн, которым занимаются ведущие CG-студии мира, рисующие для Marvel, Apple и прочих.

Съёмочная группа фильма Empire V/facebook.com

К недоумению публики, трепетно ожидающей фильм всё это время, даже трейлер «Ампира V» не спешит на экраны, предпочитая оставаться в тени. Но кое-кто, включая вашего покорного слугу, его всё-таки увидел! Премьера трейлера состоялась при полном аншлаге на спецпоказе «Generation П», приуроченном к повторному прокату фильма. И знаете, что? Трейлер реально крут: младший Табаков здесь выдает приличный перформанс, показывая лестницу эмоций обращённого вампира, Оксимирон вполне натурально изображает упыря Митру, а само действие с трудом поддаётся описанию, разгоняясь с каждой секундой. Но нужно ли, а главное — возможно ли описать сюжет фильма, в котором человечеством управляют древние вампиры, высасывая из нас радость, мечты и баблос?! Об этом и о многом другом NEWS.ru рассказал лично Виктор Гинзбург, любезно уделив своё время корреспонденту издания, мне, Афонскому Артёму.

Никогда не вини себя в том, в чём можно обвинить систему ©

Облачённый в чёрное Гинзбург каким-то образом материализовался из темноты на сцене и мгновенно забрал внимание зрителей, ошарашенных брутальным трейлером.

— И я снимал его не 10 лет, не путай! — со смехом обратился Виктор Львович к кинокритику Егору Беликову, открывшему юбилейный показ «Generation П». Тот, казалось, немного смутился, но не возразил.

— Спасибо вам, спасибо за то, что пришли, и увидимся на обсуждении после фильма! А теперь — приятного вам просмотра, — режиссёр приветливо помахал рукой толпе и... снова исчез. Теперь уже со сцены.

Виктор Гинзбург Empire V/facebook.com

Как он это делает? Я действительно не мог понять всего фокуса. Наверное, только такой человек, играющий в шутки с матрицей восприятия, действительно смог стать доверенным лицом самого загадочного писателя Всея Руси.

Я поймал Виктора Львовича у выхода из зала, где он стоял со своей свитой. Поздоровавшись, я отметил про себя, что он действительно обладает аурой демиурга, а внешне мог бы сойти за третьего брата Итана и Джоэла Коэнов. Гинзбург оказался обстоятельным и внимательным собеседником не без чувства юмора. Наконец, познакомившись и пожав друг другу руки, мы сели за стол и начали диалог о кино, вампирах, конспирологии, шутках матрицы и даже о созвучности «Спутника V» и «Ампира V».

— Виктор Львович, когда «Ампир V» будет представлен массовому зрителю? В Сети очень много противоречивой информации: пишут и о том, что премьера фильма несколько раз переносилась и что он был отснят несколько лет назад. С чем связаны задержки?

— Фильм действительно был отснят в 2019-м, далее был длинный постпродакшн. «Ампир V» выйдет в кинотеатральный прокат этой осенью. Это очень зрелищный фильм с гигантским объёмом компьютерной графики, снятый для большого экрана. Поэтому мы ждём, когда зритель вернётся в кино, а не выходим на платформе.

Кадр из фильма «Ампир V» Empire V

— Как вы относитесь к тому, что название главной российской вакцины от ковида «Спутник V» немного созвучно с «Ампир V»? Может, «истина где-то рядом», как говорил Фокс Малдер?

— И летучие мыши — главные герои «Ампир V», обвинённые в распространении вируса, и мой однофамилец, чьей вакциной я давно привился, и буква V, бесконечно мне сопутствующая, — всё это мистика, к которой я уже привык. Да, время от времени кто-то мне об этом напоминает, и я снова поражаюсь таким странным совпадениям. Например, сейчас я живу в Большом Татарском переулке и даже не сразу осознал, что это ещё одна параллель с моим прошлым фильмом, «Generation П», где, если помните, главного героя зовут Вавилен Татарский. Будем считать, что это шутки матрицы, и продолжать работу по её взламыванию

— На приветствии зрителей сегодня звучали слова о «Матрице» Вачовски, и также сейчас вы снова упомянули про её шутки. А кем вы себя чувствуете больше — Морфеусом, открывающим зрителям иную реальность, или же Нео, неким адептом «пелевинского» жанра от мира кинематографа?

— Морфеус — это Пелевин. Нео — это, наверное, главные герои и «Generation П», и «Ампира». А я придумываю, как они одеты.

— Виктор Львович, судя по всему, вас с Пелевиным сроднила некая литературно-кинематографическая нить, включающая в себя как и съёмки прошлого фильма, так и то, что автор сам прислал вам рукопись будущего фильма, видимо, выбрав вас режиссёром. Встречались ли вы лично, что вы можете рассказать о Пелевине?

— Да, мы несколько раз встречались и состоим в рабочей переписке. Я очень благодарен за эту связь Виктору, но больше по этому поводу ничего не скажу, поскольку Пелевин сам прекрасно модерирует свою связь с реальностью посредством литературы.

— Согласно синопсису фильма, главный герой узнает о том, что миром управляют вампиры. А как вы считаете, кто управляет миром?

— Метафорически — так оно и есть, но всё же склонен думать, что миром управляет хаос. Я вообще не апологет мистического мышления, я шахматист.

Кадр из фильма «Ампир V» Empire V

— В данный момент в мире возник некий бум на конспирологию и теории заговора. Так, многие СМИ писали и про QAnon, и про вред от вышек 5G, и про Билла Гейтса, которого заподозрили в причастности к ковиду. Верите ли вы в такие теории, и может ли, по вашему мнению, «Ампир V» пробудить к ним интерес в РФ?

— Слава богу, и без меня в мире предостаточно теорий и людей, в них верящих. Во все времена человечество искало простые ответы на сложные вопросы. В этом смысле идеи QAnon ничем не отличаются от каких-нибудь «протоколов сионских мудрецов» или «плана Даллеса». Люди распространяют теории заговора буквально на всё — политику, общественную жизнь и даже собственное здоровье. Для меня, например, абсолютный парадокс и загадка, почему люди не прививаются одной из лучших вакцин в мире и подвергают свою собственную жизнь и здоровье нации такому риску? Уровень недоверия просто колоссальный. У всего этого есть простые и понятные причины: мы живём в эпоху nothing is true and everything possible.

— В 2018 году появилась информация, что создатели фильма запустили криптовалюту Bablos для привлечения недостающих для окончания съёмок средств. Что сейчас происходит с данными токенами, и могут ли те люди, что их купили, заработать на них?

— Да, действительно, мы выпустили токены Bablos. Этим занимаются весьма компетентные люди с нашей стороны. В настоящий момент токены торгуются на интернет-бирже INDX . Bablos привязан к доходам фильма, и все держатели криптовалюты, включая меня, очень надеются на финансовый успех фильма.

Кадр из фильма «Ампир V» Empire V

— В 1999 году Дэвид Финчер представил миру великолепный «Бойцовский клуб», ставший некой аллюзией на систему потребления и простебавший культ денег, личности и гламура, противопоставив себя системе. Повторяет ли «Ампир V» его путь в каком-то смысле, противопоставляя себя нынешней системе потребления?

— Наверное, можно найти общие черты, но всё же «Ампир V» выходит и за рамки реальности, и за рамки душевной болезни, в которой существуют герои «БК». И если вызов Тайлера Дердена миру заключается в волне спровоцированного им насилия, то мои герои сражаются за мир внутри себя. «Ампир V» — более глобальная, космологическая вещь. Это скорее экзистенциальная, нежели социальная история. Но в ней также есть взгляд на иерархическое устройство общества.

— Виктор Львович, есть ли у вас в планах дальнейшие экранизации Пелевина? Может, есть идеи для собственных проектов?

— Сейчас все усилия моей команды брошены на грядущую премьеру. Параллельно я развиваю несколько очень разных по жанру и содержанию проектов. Среди них несколько произведений Пелевина. Но пока говорить об этом преждевременно, нужно выпустить «Ампир V».

На этом наша беседа с Виктором Гинзбургом подошла к концу. Режиссёр из кармана тёмной «кенгурушки» достал смартфон чёрного цвета, извинился и, попрощавшись, ушёл по делам. Стоит ли говорить о том, что, выйдя за ним на улицу спустя 20 секунд, я никого не увидел? Гинзбург снова мастерски провернул свой трюк с исчезновением.