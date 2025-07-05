Российские военные производства за три месяца производят втрое больше боеприпасов, чем все государства НАТО за год, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в комментарии для The New York Times. По его словам, это является огромным геополитическим вызовом для всего объединения.

Мы имеем дело с огромным геополитическим вызовом. И в первую очередь речь о России, которая восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью. Они сейчас производят втрое больше боеприпасов за три месяца, чем НАТО за год, — сказал генсек.

Ранее Рютте заявил, что назвал президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге «папочкой», чтобы выразить ему свою признательность. По его словам, похвала должна быть воздана каждому, кто этого заслуживает. Генсек Североатлантического альянса напомнил, что только участие главы Белого дома в вопросе увеличения оборонного бюджета объединения позволило достичь согласия по этой теме.

Кроме того, отставной американский полковник Дэниел Дэвис раскритиковал Рютте за политику НАТО в отношении России, которая лишь усугубляет международную напряженность. По его словам, мнение генсека о невозможности нормализации отношений с Москвой угрожает безопасности Запада.