Рютте объяснил, почему назвал Трампа «папочкой» на саммите в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал американского лидера Дональда Трампа «папочкой» на саммите Североатлантического альянса в Гааге, так как хотел выразить свою признательность, передает The New York Times. По словам главы председателя объединения, любому человеку нужно воздать похвалу, если он этого заслуживает.

Президент Трамп заслуживает всяческих похвал, потому что без его лидерства, без переизбрания его на пост президента США 2% (военные расходы стран НАТО. — NEWS.ru) в этом году и 5% в 2035-м — мы бы никогда, никогда, никогда не смогли бы достичь соглашения по этому вопросу, — высказался Рютте.

Ранее генсек Североатлантического альянса сравнил президента США с отцом, вмешавшимся в драку детей. Таким образом Рютте отреагировал на заявление Трампа о вооруженном противостоянии Ирана и Израиля. Он в шутку назвал американского лидера «папочкой» во время выступления.

Кроме того, бельгийский премьер-министр Барт де Вевер заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц в будущем может стать «папочкой» Евросоюза. Его очень впечатлили амбициозные планы главы правительства Германии.