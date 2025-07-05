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05 июля 2025 в 21:50

В НАТО ответили на призывы США переложить поддержку Украины на Европу

Рютте назвал справедливым, что США перекладывают на Европу поддержку Украины

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Решение США переложить на Европу расходы на военную помощь Украине — логичное и справедливое, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times. По его словам, европейцы должны взять на себя большую долю обязательств.

Разве не логично, что США попросили европейцев: «Не могли бы вы со временем взять на себя больше обязательств, когда речь идет о конкретной поддержке Украины?». Я думаю, что это совершенно логично и совершенно справедливо, — поделился Рютте.

Ранее генсек НАТО отмечал, что Североатлантический альянс не планирует сокращать военное присутствие США в Европе. Он подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов европейских союзников и выразил уверенность в приверженности Вашингтона Альянсу даже при администрации президента Дональда Трампа. По его словам, сейчас обсуждается усиление роли НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе без ущерба для безопасности Европы.

До этого сообщалось, что саммит НАТО в Гааге был поставлен под угрозу из-за комментария Трампа относительно статьи о коллективной безопасности Североатлантического договора. Президент США не стал однозначно отвечать на вопрос о приверженности Вашингтона этому пункту соглашения.

НАТО
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