В НАТО ответили на призывы США переложить поддержку Украины на Европу Рютте назвал справедливым, что США перекладывают на Европу поддержку Украины

Решение США переложить на Европу расходы на военную помощь Украине — логичное и справедливое, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times. По его словам, европейцы должны взять на себя большую долю обязательств.

Разве не логично, что США попросили европейцев: «Не могли бы вы со временем взять на себя больше обязательств, когда речь идет о конкретной поддержке Украины?». Я думаю, что это совершенно логично и совершенно справедливо, — поделился Рютте.

Ранее генсек НАТО отмечал, что Североатлантический альянс не планирует сокращать военное присутствие США в Европе. Он подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов европейских союзников и выразил уверенность в приверженности Вашингтона Альянсу даже при администрации президента Дональда Трампа. По его словам, сейчас обсуждается усиление роли НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе без ущерба для безопасности Европы.

До этого сообщалось, что саммит НАТО в Гааге был поставлен под угрозу из-за комментария Трампа относительно статьи о коллективной безопасности Североатлантического договора. Президент США не стал однозначно отвечать на вопрос о приверженности Вашингтона этому пункту соглашения.