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05 июля 2025 в 21:26

«Брешей не будет»: Рютте опроверг слухи о сокращении войск США в Европе

Рютте: Европа увеличит расходы и контингент США сохранится

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

НАТО не планирует сокращать военное присутствие США в Европе, заявил в интервью The New York Times генеральный секретарь военного блока Марк Рютте. Он подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов европейских союзников и выразил уверенность в приверженности Вашингтона Альянсу даже при администрации президента Дональда Трампа.

По его словам, сейчас обсуждается усиление роли НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе без ущерба для безопасности Европы. Рютте категорически отверг возможность вывода американских войск с континента.

На данный момент речи о сокращении [военного присутствия США] не идет <…>. Что касается численности войск, мы все согласны с тем, что в Европе не должно быть брешей, — сказал генсек.

Обсуждая возможное усиление внимания НАТО к Азиатско-Тихоокеанскому региону, Рютте заявил, что этот процесс не должен ослабить обороноспособность Европы. Приоритетом остается сохранение полноценной защиты всех союзников по обе стороны Атлантики, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что саммит НАТО в Гааге был поставлен под угрозу из-за комментария Трампа относительно статьи о коллективной безопасности Североатлантического договора. Президент США не стал однозначно отвечать на вопрос о приверженности Вашингтона этому пункту соглашения.

НАТО
США
Европа
Марк Рютте
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