Названо число российских медиков, пострадавших от действий ВСУ Мирошник: за три месяца от действий ВСУ пострадали 11 российских медиков

За последние три месяца в результате ударов Вооруженных сил Украины пострадали 11 российских медицинских работников и десятки санитарных автомобилей, заявил во время брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, за указанный период целенаправленным атакам подверглись как люди в белых халатах, так и машины, несущие четко обозначенные символы Красного Креста.

Посол заявил, что подобные действия украинской стороны являются частью стратегии, направленной на лишение мирного населения доступа к жизненно необходимой медицинской помощи. Мирошник подчеркнул, что это прямо противоречит устоявшимся международным нормам.

Красный Крест для боевиков киевского режима — это не международный знак защиты от атак, а бонусная цель для нацистов, — сказал он.

Ранее Мирошник сообщал, что не менее 13 детей погибли и 135 пострадали с начала 2025 года из-за атак ВСУ. По его словам, всего за последние полгода жертвами ударов украинских военных стали 454 мирных жителя, были ранены более 2,5 тысячи человек.