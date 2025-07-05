Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 21:29

Porsche на скорости снес остановку с людьми и влетел в столб

В Казани Porsche въехал в остановку после ДТП с Ford и врезался в столб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани автомобиль Porsche въехал в остановку после ДТП с Ford и врезался в столб. По данным МВД по Республике Татарстан, в аварии пострадали два пешехода и водитель немецкой иномарки, передает РИА Новости.

На улице Горького произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, Porsche ехал по крайней левой полосе, Ford — по второй слева полосе и при этом осуществлял поворот налево. В результате столкновения автомобиль Porsche задел остановку и въехал в столб, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что женщина и мужчина, находившиеся возле остановки, получили ранения не в самом ДТП, а от разлетевшихся стекол. В обстоятельствах случившегося разбираются профильные службы.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло крупное ДТП с масштабным возгоранием. Мощный удар стал причиной моментального возгорания. Пламя охватило все семь автомобилей, участвовавших в столкновении, создав угрожающую картину на трассе. По предварительным данным, травмы получил один человек.

Россия
Казань
ДТП
пострадавшие
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который пырнул ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.