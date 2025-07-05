Porsche на скорости снес остановку с людьми и влетел в столб

Porsche на скорости снес остановку с людьми и влетел в столб В Казани Porsche въехал в остановку после ДТП с Ford и врезался в столб

В Казани автомобиль Porsche въехал в остановку после ДТП с Ford и врезался в столб. По данным МВД по Республике Татарстан, в аварии пострадали два пешехода и водитель немецкой иномарки, передает РИА Новости.

На улице Горького произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, Porsche ехал по крайней левой полосе, Ford — по второй слева полосе и при этом осуществлял поворот налево. В результате столкновения автомобиль Porsche задел остановку и въехал в столб, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что женщина и мужчина, находившиеся возле остановки, получили ранения не в самом ДТП, а от разлетевшихся стекол. В обстоятельствах случившегося разбираются профильные службы.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло крупное ДТП с масштабным возгоранием. Мощный удар стал причиной моментального возгорания. Пламя охватило все семь автомобилей, участвовавших в столкновении, создав угрожающую картину на трассе. По предварительным данным, травмы получил один человек.