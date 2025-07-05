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05 июля 2025 в 00:37

Огненный хаос охватил трассу под Липецком на фоне ДТП

МЧС: семь машин загорелось после ДТП на трассе М-4 «Дон» под Липецком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупное ДТП с масштабным возгоранием произошло на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону. Столкновение нескольких автомобилей привело к пожару, огнем оказались охвачены семь транспортных средств.

По предварительным данным, травмы получил один человек. Авария случилась с участием целого ряда машин: грузового автомобиля, пяти «легковушек» и фуры, перевозившей груз известного маркетплейса «Озон». Мощный удар стал причиной моментального возгорания. Пламя охватило все семь автомобилей, участвовавших в столкновении, создав угрожающую картину на трассе.

На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений МЧС. Им удалось достаточно быстро локализовать и ликвидировать открытое горение, предотвратив распространение огня.

Спасатели также обеспечили безопасность места ДТП для проведения следственных действий и эвакуации транспорта. Пострадавший в аварии человек получил необходимую медицинскую помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Новосибирске женщина 1957 года рождения выпала на дорогу во время движения автобуса. ДТП произошло на территории Кировского района. За рулем автобуса марки «НефАЗ» в момент происшествия находился водитель 1975 года рождения.

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Липецкая область
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