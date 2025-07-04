Пенсионерка выпала на дорогу из движущегося автобуса в Новосибирске

Пенсионерка выпала на дорогу из движущегося автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина 1957 года рождения выпала на дорогу во время движения автобуса, пишет «МК в Новосибирске». ДТП произошло на территории Кировского района.

За рулем автобуса марки «НефАЗ» в момент происшествия находился водитель 1975 года. Он допустил падение пассажирки на улице Изыскателей, недалеко от дома 44.

Всего в общественном транспорте находились 15 человек. У пострадавшей диагностировали травму головного мозга. Сотрудники дорожной полиции начали выяснять все обстоятельства аварии.

Ранее в Нижегородской области водитель автобуса переехал ноги 50-летнему пешеходу в поселке Октябрьский. На конечной остановке шофер маршрута № 20 не заметил пешехода и наехал на него. Пострадавшего госпитализировали.