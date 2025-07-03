Водитель автобуса переехал ноги пешеходу

Водитель автобуса переехал ноги 50-летнему пешеходу в поселке Октябрьский (Борский район Нижегородской области), передает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, на конечной остановке шофер маршрута № 20 не заметил пешехода и наехал на него. Его госпитализировали.

Местные жители давно жалуются на водителей маршрута № 20. По словам очевидцев, они игнорируют остановки и пассажиров, а обращения в «Транс-НН» остаются без ответа.

Ранее житель Твери избил автокурьера после небольшой перепалки. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, водитель обрызгал пешехода с детьми из лужи, в ответ пострадавший подкараулил и ударил доставщика.

Также стало известно, что в Татарстане под колесами автомобиля погибла 10-летняя школьница. Девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте, везя за собой велосипед. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Ранее в Кемерово произошло смертельное ДТП, под колесами трамвая погибла пожилая женщина. Она переходила пути в неустановленном месте. Инцидент случился на улице 1-я Линия.