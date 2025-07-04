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04 июля 2025 в 08:00

Комбинированный удар по Киеву, гибель штаба ВСУ: новости СВО на утро 4 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший солдат Вооруженных сил Украины Александр Постоенко две недели скрывал российских военнослужащих в собственном доме под Красноармейском. В это же время буквально по соседству размещались украинские подразделения.

Постоенко, ранее служивший в 91-й отдельной Охтырской бригаде ВСУ, рассказал, что после интенсивных бомбардировок населенного пункта украинскими беспилотниками и боеприпасами типа «Баба-яга» к нему обратились за помощью российские солдаты. Мужчина предоставил им убежище.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 3 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Серия взрывов прогремела в Сергиевом Посаде при ударе БПЛА

Рано утром Сергиево-Посадский округ Подмосковья атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщила в Telegram главы муниципального образования Оксана Ероханова. По ее информации, в микрорайоне Звездочка прогремело четыре взрыва. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В результате падения беспилотников была повреждена подстанция, добавила она. Без электроснабжения остались микрорайон Звездочка и рабочий поселок. Въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты.

Ростовская пенсионерка погибла при атаке дрона ВСУ

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. В результате серии ударов погибла пенсионерка. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В поселке Долотинка Миллеровского района упавший БПЛА повредил двухэтажный восьмиквартирный дом. В результате удара обрушилась плита перекрытия. Трагически погибла пенсионерка, бывшая учительница. Из разрушенного здания были эвакуированы 20 жителей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стало известно о комбинированном ударе по объектам ВСУ в Киеве

Источники сообщают, что Киев подвергся массированной комбинированной атаке ударных беспилотников и баллистики. Основной целью стал столичный аэропорт имени Игоря Сикорского (Жуляны). По данным СМИ, десятки дронов атаковали город со всех сторон, взяв его в кольцо. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Украинские источники фиксировали попадания и возгорания в различных частях города. Последствия ударов наблюдались по меньшей мере в 13 локациях, охватывающих Соломенский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский и Шевченковский районы, с сообщениями о множестве поврежденных объектов.

Раскрыто, сколько человек погибло с командиром 110-й бригады ВСУ

В результате удара под Гуляйполем погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич, его заместитель Дмитрий Романюк и практически весь штаб соединения. Пострадали около сотни украинских военных, сообщил их сослуживец Егор Фирсов в соцсетях. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Гибель командира ранее была подтверждена бригадным генералом ВСУ Сергеем Собко. Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что Захаревич и другие военнослужащие погибли в результате удара ВС РФ по городу Гуляйполе в Днепропетровской области.

Украинские военные попросили относиться к ним как к диверсантам

Украинские военнослужащие Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко, входившие в ДРГ, на суде частично признали свою вину и раскаялись в совершении терактов на военных и энергетических объектах в регионах РФ. Они настаивали, что их действия нужно расценивать как диверсии, а не как терроризм.

В частности, один из бойцов признал, что его преступление необходимо было квалифицировать по статье 281 Уголовного кодекса РФ.

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