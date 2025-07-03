Украинские военные попросили относиться к ним как к диверсантам Готовившие в РФ теракты члены украинской ДРГ частично признали вину и раскаялись

Украинские военнослужащие Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко, входившие в диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), на суде частично признали свою вину и раскаялись в совершении терактов на военных и энергетических объектах в регионах РФ, передает ТАСС. Они настаивают, что их действия нужно квалифицировать как диверсии, а не как терроризм.

Полагаю, что мои действия следственными органами квалифицированы неверно, так как я никаких террористических актов не совершал, никакого участия в террористическом сообществе не принимал. Возможно, мои действия необходимо было квалифицировать по статье 281 УК РФ, как диверсия, — заявил Ткаченко.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Керчи по подозрению в государственной измене. Молодой человек сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на конфиденциальной основе. Задержанный по указанию своего куратора прибыл к месту дислокации одной из воинских частей, где зафиксировал расположение средств противовоздушной обороны и других военных объектов ВС РФ на полуострове, а после отправил материалы куратору.

Позже стало известно, что Челябинский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии за поджог объекта связи, сообщает областное управление ФСБ. По данным ведомства, мужчина пошел на диверсию по заданию иностранного куратора.