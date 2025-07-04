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04 июля 2025 в 05:17

Атака на Украину 4 июля: последние новости, дроны взяли Киев в кольцо

МиГ-31К МиГ-31К Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной комбинированной атаке ударных беспилотников и баллистики. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что известно о ситуации в украинской столице на данный момент, какие цели поражены?

Что известно о целях в Киеве

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», основной целью стал столичный аэропорт имени Игоря Сикорского. Как пишет канал, десятки дронов атакуют город со всех сторон, взяв его в кольцо.

«„Герани“ взяли Киев в кольцо: десятки дронов пикируют на столицу Украины со всех сторон. „Придется признать — но эта атака на Киев и пригород является одной из самых эффективных“, — пишут украинские мониторинговые каналы», — говорится в публикации.

Украинские источники фиксируют попадания и возгорания в различных частях города. Последствия ударов наблюдаются по меньшей мере в 13 локациях, охватывающих Соломенский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский и Шевченковский районы, с сообщениями о множестве поврежденных зданий, пишут «Военкоры Русской Весны».

Как утверждали журналисты, в аэропорту «Жуляны» располагается позиционный район зенитно-ракетных комплексов Patriot. Атака беспилотников на столицу Украины продолжается, следует из публикации.

Чем ВС РФ атакуют цели в Киеве

Telegram-канал Colonelcassad также писал, что по Киеву наносятся удары ракетами и беспилотниками. По данным канала, массированный удар начался вечером 3 июля и продолжается в настоящее время.

«В Киеве прилеты. Ракеты + дроны. Массированный налет „Гераней“ начался еще вечером. Пишут, что были прилеты „Кинжалов“», — говорится в посте.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждает, что по украинской столице ударили с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных дронов «Герань».

«Гиперзвуковые „Кинжалы“ ударили по Киеву! Также столицу Украины атакуют ударные „Герани“», — пишут авторы.

По информации @Colonelcassad, в 14 областях Украины объявили воздушную тревогу.

«Винницкая область, Волынская область, Днепропетровская область, Житомирская область, Киевская область, Кировоградская область, Николаевская область, Одесская область, Полтавская область, Ровненская область, Сумская область, Харьковская область, Черниговская область, г. Киев», — перечислили авторы канала.

Данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации свидетельствуют о том, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

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