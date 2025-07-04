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04 июля 2025 в 05:35

Ветеран ВСУ рассказал, как прятал дома российских военнослужащих

Экс-боец ВСУ заявил, что прятал российских бойцов дома под Красноармейском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший солдат Вооруженных сил Украины Александр Постоенко две недели скрывал российских военнослужащих в собственном доме под Красноармейском, передает ТАСС. В это же время буквально по соседству размещались украинские подразделения.

Постоенко, ранее служивший в 91-й отдельной Охтырской бригаде ВСУ, рассказал, что после интенсивных бомбардировок населенного пункта украинскими беспилотниками и боеприпасами типа «Баба-яга» к нему обратились за помощью российские солдаты. Мужчина предоставил им убежище.

Российские военнослужащие провели в его доме около 16 дней. Постоенко сумел сохранить присутствие военных в тайне, несмотря на непосредственную близость ВСУ.

Я живу на краю, возле водоема. Пришли они до нас, до соседки, до меня в хату, я их забрал. Они у меня прожили где-то 16 дней. А по соседству поселились украинцы, — рассказал агентству Постоенко.

Вскоре после этого он получил ранение во время обстрела и вместе с сыном был вынужден бежать в Днепропетровскую область. Там мужчину ожидала принудительная мобилизация в украинскую армию.

Ранее сообщалось, что Постоенко, сбежавший из своей части, более 20 дней шел пешком, чтобы сдаться в плен российским военным. Он преодолел около 100 километров по территории Запорожской и Днепропетровской областей.

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