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04 июля 2025 в 04:57

Принудительно мобилизованный в ВСУ 20 дней добирался до российских позиций

ТАСС: сбежавший из ВСУ боец Постоенко прошел 100 км, чтобы сдаться ВС России

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети

Украинский военнослужащий Александр Постоенко, сбежавший из своей части, более 20 дней шел пешком, чтобы сдаться в плен российским военным, передает ТАСС. Он преодолел около 100 километров по территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Постоенко рассказал агентству о своем побеге из 91-й отдельной охтырской бригады ВСУ и долгом пути к линии фронта. Его принудительно мобилизовали: сотрудники территориального центра комплектования в Днепропетровской области забрали мужчину прямо на улице. Позже, будучи раненым в районе Красноармейска, он был эвакуирован. Решив сдаться, солдат покинул расположение части с минимумом вещей.

Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область <…> пока не вышел на хлопцев русских, — рассказал Постоенко.

После сдачи в плен украинец вступил в отряд имени Мартына Пушкаря, сформированный несколько месяцев назад из бывших военнослужащих ВСУ, перешедших на российскую сторону. Там он готовится к участию в боевых действиях на стороне РФ.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что удары по украинским военкоматам способны вызвать симпатию к действиям армии России среди местного населения. Он отметил, что многие российские блогеры-военкоры призывают таким способом солидаризироваться с жителями Украины. По его словам, удары по ТЦК не приведут к смене власти, но станут важным элементом информационного противоборства.

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