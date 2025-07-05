В Шереметьево выступили с важным обращением для пассажиров В Шереметьево пассажиров попросили подготовиться к длительному ожиданию рейсов

Пассажирам необходимо подготовиться к более длительному ожиданию рейсов в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Там уточнили, что подобные ситуации возникают ради соблюдения мер безопасности.

Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет по факту мероприятий в целях обеспечения безопасности, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево не могут вылететь из Москвы, несмотря на снятие Росавиацией временных ограничений на полеты. Так, задерживаются рейсы из Москвы в Апатиты и Екатеринбург. Отмечалось, что пассажирам предложили пройти к автобусам, хотя на самом деле они не подъехали.

До этого Шереметьево временно перешло на ограниченный режим работы, осуществляя только прием воздушных судов. Как пояснили в пресс-службе Росавиации, вылеты были приостановлены в связи с ограничениями в некоторых секторах московского воздушного пространства и ухудшением погодных условий, включая усиление ветра.