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05 июля 2025 в 10:49

«Ди Каприо» приехал на кинофестиваль в Якутию

Двойник Ди Каприо появился на кинофестивале в Якутии

Александр Ясень Александр Ясень Фото: Софья Сандурская/ТАСС

На открытии VIII Якутского международного кинофестиваля, который будет проходить до 8 июля, появился актер Александр Ясень, сообщает «КП-Якутия». Артист получил в медиапространстве широкую известность из-за сходства с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

Основной темой кинофорума в Якутии стала концепция гармоничного сосуществования человека и природы, раскрываемая через философию осознанного отношения к окружающей среде. В конкурсную программу вошли девять кинолент, представляющих разные страны — Россию, Францию, Непал, Италию и другие государства.

Ранее народный артист России Федор Добронравов отметил уникальный стиль современных российских режиссеров. По его наблюдениям, молодые кинематографисты сосредоточены на создании аутентичного русского кино, не пытаясь копировать голливудские образцы.

До этого стало известно о кончине австралийского актера Джулиана Макмэхона. Он умер 2 июля в городе Клируотер в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Артист, родившийся 27 июля 1968 года в Сиднее в семье экс-премьер-министра Австралии, был известен по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Части тела».

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