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03 июля 2025 в 16:51

Добронравов оценил новое поколение российских режиссеров

Актер Добронравов заявил, что у нового поколения режиссеров есть самобытность

Федор Добронравов Федор Добронравов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новое поколение российских режиссеров обладает самобытностью, заявил НСН народный артист России Федор Добронравов. По его мнению, молодые специалисты создают настоящее русское кино, не стремясь походить на голливудских постановщиков.

Судя по развитию нашего кинематографа, появляется больше и больше молодых режиссеров, операторов, сценаристов, которые делают именно русское кино без оглядки на Голливуд. И это прекрасно! высказался Добронравов.

Он также напомнил, что в 1990-е годы многие режиссеры хотели быть похожими на западных коллег. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Постановщики, по его словам, теперь вдохновляются «богатым опытом советского кинематографа», на котором они выросли.

Федор Добронравов ранее заявил, что нужно снимать хорошее кино с правильными героями и целями, тогда оно станет коммерческим. Артист отметил, что есть вещи, которые делают «вдолгую», они не приносят денег сразу.

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