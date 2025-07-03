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03 июля 2025 в 16:37

Добронравов рассказал, как снимать коммерческое кино в России

Добронравов: хорошее кино с правильными героями само станет коммерческим

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нужно снимать хорошее кино с правильными героями и целями, тогда оно станет коммерческим, заявил советский и российский актер Федор Добронравов в ходе пресс-конференции, посвященной ХХ Международному кинофестивалю семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Артист отметил, что есть вещи, которые делают «вдолгую», и они не приносят денег сразу, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть вещи, которые не только этим определяются. Не только этим. Я сейчас вот подумал. Если бы фильм «Белое солнце пустыни», который популярный и любимый, не собрал бы ни одной копейки, себя бы не окупил. Даже то, что этот фильм перед каждым взлетом смотрят все космонавты нашей страны, имеет право на существование. Они без этого в космос не улетают. Представляете? Вот такая традиция, — поделился Добронравов.

В качестве примеров «долгих» проектов артист привел мультфильмы «Ежик в тумане» и «Варежка». Актер признался, что не знает, сколько денег принесли эти ленты. Однако Добронравов подчеркнул, что даже сейчас при их просмотре плачут его дети и внучки. Таких фильмов полно, добавил актер.

Поэтому надо снимать просто хорошее кино. И оно обязательно будет коммерческим. Вот и все. Просто одна цель — хорошее, правильное кино, с правильными героями, с правильной целью, — заключил Добронравов.

Ранее Добронравов заявил корреспонденту NEWS.ru, что не хотел бы сняться в продолжении сериала «Сваты», где у него уже была главная роль. По словам артиста, проект поднял множество важных тем, поэтому нет смысла его продолжать.

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