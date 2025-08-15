Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 18:19

Кинокритик высказался о новом предмете в школьной программе

Кинокритик Бортников: детям придется объяснять, что происходит в фильмах СССР

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подготовка нового предмета для школьной программы займет время, заявил в беседе с «Ямал-Медиа» кинокритик Дмитрий Бортников. Таким образом он оценил планы преподавать историю советского кинематографа, добавив, что детям придется объяснять, что происходит на экране.

Конечно, потребуются комментарии непосредственно при просмотре. Это позволит объяснить все, что может быть непонятным современному школьнику, — заявил Бортников.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил, что в школах необходимо с ранних классов преподавать основы семейной жизни. Он сравнил вступление в брак с покупкой утюга.

Позже сообщалось, что большинство россиян (78%) поддержали введение предмета «Основы семейной жизни» в школах. Больше половины из них (53%) считают, что курс должен стать обязательной частью учебной программы.

Россия
кинокритики
школы
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реакция прохожих на изувеченное тело судьи в Камышине попала на видео
Саммит Путина и Трампа на Аляске сегодня, 15 августа: последние новости
Макаревич с трудом набирает публику на свои мероприятия в Грузии
Россиянам рассказали о раннем признаке деменции
Минобороны раскрыло хитрую уловку Киева с ударом по рынку в Сумах
Пашиняна уличили в нарушении норм общественного порядка
Лукашенко сообщил Трампу о дальнейшей работе по освобождению заключенных
Виктора Цоя нет уже 35 лет: что сегодня происходит у его стены на Арбате
«Торпедо» лишился главного тренера
Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи не отрицает свою вину
Власти уточнили число домов, поврежденных после атаки ВСУ Ростова-на-Дону
Тепло без компромиссов: как окна Melke экономят на отоплении
Популярную актрису заперли в гостинице и пытались изгнать из нее злых духов
Устроившего публичную расправу над судьей арестовали до октября
«Яндекс» анонсировал новый сервис после блокировки Speedtest
Глава РФПИ назвал ключевую повестку встречи Путина и Трампа
Готовят «холокост» для арабов. Куда Израиль хочет выдворить жителей Газы
Куда сходить в Москве в выходные 16–17 августа: питомцы, музыка и куклы
Российская футбольная команда попала в массовое ДТП с фурами
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.