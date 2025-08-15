Кинокритик высказался о новом предмете в школьной программе Кинокритик Бортников: детям придется объяснять, что происходит в фильмах СССР

Подготовка нового предмета для школьной программы займет время, заявил в беседе с «Ямал-Медиа» кинокритик Дмитрий Бортников. Таким образом он оценил планы преподавать историю советского кинематографа, добавив, что детям придется объяснять, что происходит на экране.

Конечно, потребуются комментарии непосредственно при просмотре. Это позволит объяснить все, что может быть непонятным современному школьнику, — заявил Бортников.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил, что в школах необходимо с ранних классов преподавать основы семейной жизни. Он сравнил вступление в брак с покупкой утюга.

Позже сообщалось, что большинство россиян (78%) поддержали введение предмета «Основы семейной жизни» в школах. Больше половины из них (53%) считают, что курс должен стать обязательной частью учебной программы.